Nuovo peggioramento con neve a bassa quota al centro-nord

Previsioni Meteo : è arrivato il freddo - possibilità di neve anche a basse quote al Centro Italia e Nuovo peggioramento al Sud nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile prima di un Nuovo peggioramento : Nella giornata di domani avremo tempo in miglioramento e complessivamente stabile, in attesa di un nuovo peggioramento previsto per la giornata di Venerdì. Previsioni Meteo Protezione Civile per...

Allerta Meteo - Nuovo brusco peggioramento con lo scirocco : violenti temporali in Liguria - caldo anomalo in tutt’Italia : 1/14 ...

Meteo : Nuovo peggioramento oggi - piogge in arrivo ma non per tutti : Rapida perturbazione sull'Italia, tornano piogge e locali temporali. Ma non per tutti! Meteo / Una nuova perturbazione atlantica si sta affacciando nel Mediterraneo in queste ore, causando un...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : Nuovo peggioramento - avviso di criticità “giallo” : Atteso nuovo peggioramento delle condizioni Meteo in Valle d’Aosta: emesso avviso di criticità “giallo” (livello 1 su 3) per rischio idrogeologico La fase piu’ intensa della perturbazione e’ prevista nel pomeriggio di domani, martedi’ 6 novembre. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, sono attese precipitazioni “forti localmente molto forti” nella valli del Gran Paradiso, di ...

Allerta Meteo - Nuovo peggioramento da domani : in Piemonte interrotte 32 strade : Anche in Piemonte, secondo le previsioni emesse dall’Arpa, oggi si registra una tregua delle precipitazioni: ma dalla prossima notte, prima sui rilievi meridionali e poi su tutta la regione, è previsto un nuovo peggioramento, con fenomeni diffusi e intensi, soprattutto nei settori già interessati dal maltempo nei giorni scorsi (Verbano, Biellese, Vercellese e Alessandrino). E’ stata così disposta l’Allerta gialla per i rischi ...

Maltempo - atteso Nuovo peggioramento : allerta gialla nelle valli Tanaro - Belbo e Bormida : Secondo le previsioni emesse da Arpa Piemonte, oggi , martedì 30 ottobre, si registra una tregua delle precipitazioni. Dalla notte, tuttavia, dapprima sui rilievi meridionali e poi su tutta la regione,...

Maltempo : breve tregua sul Piemonte - domani atteso Nuovo peggioramento : L’area di bassa pressione, responsabile del forte Maltempo della giornata di ieri e della notte, si sta allontanando verso le regioni settentrionali europee, favorendo la temporanea rimonta dei valori di pressione in quota e la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, che risulteranno di conseguenza meno umide ed instabili nella giornata odierna rispetto ai forti venti di scirocco che hanno interessato il nostro territorio nelle ...

Maltempo - sette morti. Scuole chiuse in tutta Italia - da domani Nuovo peggioramento : E' di sette vittime il bilancio dell'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Nella notte ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato da un albero in provincia di Bolzano. Un disperso in Calabria e decine di persone ferite. Da domani nuovo peggioramento con una perturbazione atlantica.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : Nuovo peggioramento - criticità “arancione” per precipitazioni intense e venti forti : Dopo l’attenuazione odierna delle precipitazioni, un nuovo impulso di correnti molto intense e umide da sud determina dalla serata precipitazioni diffuse e persistenti sull’intero Piemonte – spiega Arpa regionale in una nota – con picchi massimi molto forti. Particolarmente colpite saranno la zona del verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese dove le piogge saranno a carattere continuo. Temporali in transito ...