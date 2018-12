Nuoto – Mondiali vasca corta | Cusinato frantuma il record italiano ma è solo 5ª | oro a

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia quarta nella 4×50 mista - Cusinato quinta nei 200 misti con record italiani! Carraro all’attacco nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia quarta nella 4×50 mista - Cusinato e Carraro all’attacco nei 200 misti e nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : niente da fare per l’Italia nella 4×50 mista - gli azzurri sfiorano il podio : Non riesce la squadra azzurra a salire sul podio nella finale della 4×50 mista, Sabbioni e compagni si fermano ai piedi del podio Cinque centesimi dividono la staffetta maschile italiana della 4×50 mista dal podio, su cui ci sale il Brasile abile a difendere il proprio vantaggio accumulato nelle prime tre vasche. Sabbioni, Scozzoli, Orsi e Condorelli non riescono a prendersi una meritata medaglia, chiudendo alle spalle di Russia, ...

Mondiali Nuoto 2018 : Paltrinieri e staffette in finale : Subito ottime notizie da Hangzhou , Cina, per l'Italia nella penultima giornata di gare dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta. La staffetta femminile 4x200 si è qualificata per la finale , ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Paltrinieri vs Romanchuk - l’ucraino fa paura nei 1500 sl ma l’azzurro vuol sorprendere : Preoccupazione e un filo di delusione: sono questi i sentimenti che si provano dopo aver assistito alle batterie dei 1500 stile libero uomini dei Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico della distanza nella piscina da 50 metri, è parso poco brillante ed è stato preceduto nella propria heat dall’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’21″50) e dal francese Damien Joly ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia da podio nella 4×50 mista - Cusinato e Carraro all’attacco nei 200 misti e nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - gli azzurri della 4×50 mista centrano la finale : “puntiamo al record italiano” : Sabbioni, Orsi, Martineghi e Condorelli commentano l’accesso alla finale della 4×50 mista La staffetta 4×50 mista maschile azzurra vola in finale ai Mondiali in vasca corta in svolgimento in Cina, con il secondo crono di 1’32″20 dietro di due centesimi al Brasile. “L’obiettivo era entrare in finale, il Brasile aveva il quartetto ufficiale e gli siamo vicino. Siamo competitivi il mio tempo è buono ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : 4×50 mista maschile azzurra a caccia della medaglia - Ilaria Cusinato e Martina Carraro outsider nei 200 misti e nei 100 rana : Penultima giornata di finali ad Hangzhou (Cina) per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. La piscina da 25 metri asiatica sarà teatro di sfide molto interessanti e gli azzurri cercheranno di rimpinguare il bottino attuale di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi). Non si preannuncia un obiettivo facile da centrare per via di una concorrenza estremamente qualitativa. Il programma avrà inizio con la staffetta 4×50 mista maschile e qui il Bel ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - le azzurre della 4×200 sl felici per la finale : “contente soprattutto per il record” : Panziera, Quadarella, Musso e Pellegrini hanno commentato la prestazione fornita questa mattina, utile per qualificarsi in finale Ritorna a una finale mondiale la 4×200 stile libero femminile azzurra che mancava in vasca corta da Istanbul 2012 e in lunga da Kazan 2015 quando fu d’argento. Le azzurre chiudono quarte con il record italiano di 7’44″82 demolendo il precedente del 2012 proprio in terra turca quando Alice ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Penultima giornata di finali in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Nella piscina asiatica gli azzurri proveranno a rimpinguare il bottino di medaglie che, al momento, prevede 2 argenti e 3 bronzi. Fari puntati su Ilaria Cusinato, Martina Carraro e la staffette anche se oggettivamente salire sul podio non sarà affatto semplice. Nella 4×50 mista maschile gli azzurri hanno ottenuto la seconda miglior prestazione ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta - Paltrinieri fiducioso : “ho forzato un po’ il passaggio - ma le sensazioni sono buone” : Il nuotatore azzurro ha commentato l’esito delle batterie nei 1500 metri, sottolineando di essere fiducioso in vista della finale di domani “Le sensazioni sono abbastanza buone, il tempo è buono per le batterie“. Lo racconta il ventiquattrenne campione di Carpi, Gregorio Paltrinieri dopo il quarto tempo di oggi nelle batterie. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Venti medaglie internazionali e un oro e due argenti ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : brillano gli azzurri nelle batterie - il programma completo di semifinali e finali : Tutti gli azzurri impegnati nelle batterie superano il turno tranne Acerenza nei 1500 stile libero, alle 12 scattano semifinali e finali dove l’Italia va a caccia di altre medaglie Comincia positivamente la penultima giornata di gare per l’Italia ad Hangzhou, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali in vasca corta. Tutti avanti gli atleti azzurri dopo le batterie, ad eccezione di Domenico Acerenza che non riesce a staccare ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...