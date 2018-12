Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | 4×50 mista maschile azzurra a caccia della medaglia

Nuoto – Mondiali vasca corta - le azzurre della 4×200 sl felici per la finale : “contente soprattutto per il record” : Panziera, Quadarella, Musso e Pellegrini hanno commentato la prestazione fornita questa mattina, utile per qualificarsi in finale Ritorna a una finale mondiale la 4×200 stile libero femminile azzurra che mancava in vasca corta da Istanbul 2012 e in lunga da Kazan 2015 quando fu d’argento. Le azzurre chiudono quarte con il record italiano di 7’44″82 demolendo il precedente del 2012 proprio in terra turca quando Alice ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Penultima giornata di finali in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Nella piscina asiatica gli azzurri proveranno a rimpinguare il bottino di medaglie che, al momento, prevede 2 argenti e 3 bronzi. Fari puntati su Ilaria Cusinato, Martina Carraro e la staffette anche se oggettivamente salire sul podio non sarà affatto semplice. Nella 4×50 mista maschile gli azzurri hanno ottenuto la seconda miglior prestazione ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta - Paltrinieri fiducioso : “ho forzato un po’ il passaggio - ma le sensazioni sono buone” : Il nuotatore azzurro ha commentato l’esito delle batterie nei 1500 metri, sottolineando di essere fiducioso in vista della finale di domani “Le sensazioni sono abbastanza buone, il tempo è buono per le batterie“. Lo racconta il ventiquattrenne campione di Carpi, Gregorio Paltrinieri dopo il quarto tempo di oggi nelle batterie. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Venti medaglie internazionali e un oro e due argenti ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : brillano gli azzurri nelle batterie - il programma completo di semifinali e finali : Tutti gli azzurri impegnati nelle batterie superano il turno tranne Acerenza nei 1500 stile libero, alle 12 scattano semifinali e finali dove l’Italia va a caccia di altre medaglie Comincia positivamente la penultima giornata di gare per l’Italia ad Hangzhou, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali in vasca corta. Tutti avanti gli atleti azzurri dopo le batterie, ad eccezione di Domenico Acerenza che non riesce a staccare ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista uomini - 4×200 donne e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Mondiali Nuoto 2018 : Orsi - argento affamato. La nuovissima 4x50sl è di bronzo : Il talentuoso 18enne russo Kolesnikov è imprendibile, tocca per primo in 50"63, nuovo record del mondo jr. L'azzurro tesserato per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri - e per la CN Uisp Bologna - è ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : l’esordio di Gregorio Paltrinieri - Ilaria Cusinato e Fabio Scozzoli ci riprovano nelle batterie della penultima giornata : Il tempo vola e ad Hangzhou (Cina) siamo giunti alla penultima giornata di gare in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si preannuncia un day-5 piuttosto intenso nelle batterie del mattino cinese (la nottata italiana). Partendo dalla fine del programma, sarà il giorno dell’esordio di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro gareggerà nelle heat dei 1500 stile libero e come è ovvio le attenzioni saranno in primis per lui. Reduce da ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : argento per Orsi nei 100 misti - bronzo per la staffetta 4×50 stile : Ancora due medaglie per l'Italia nei Mondiali di vasca corta che si stanno disputando in CIna. Orsi è arrivato 2° e ha conquistato l'argento nei 100 misti, meglio di lui solo il giovane fenomeno russo Kolesnikov. La staffetta composta da Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 4x50 stile.Continua a leggere

Mondiali Nuoto vasca corta 2018 : argento Orsi nei 100 misti - bronzo 4x50 sl uomini - doppia gioia! : Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv: orari e programma 4giornata , oggi 14 dicembre, , gli italiani di spicco.

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2017. 14 dicembre : IL PAGELLONE. Il riscatto dei velocisti : Orsi e 4×50 stile si esaltano sul podio iridato : MARCO Orsi 9: Il sorriso più bello del Mondiale è quello del Bomber ritrovato. Un anno fa si era illuso di essersi messo alle spalle i problemi fisici con l’oro di Copenhagen nei misti ma questo argento mondiale ha tutto un altro sapore e significato. Adesso i problemi fisici sono davvero alle spalle e lui esplode tutta la sua potenza e fa valere tutte le sue capacità tecniche per salire nuovamente sul podio iridato, stavolta sui 100 misti ...