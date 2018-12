Nuoto | Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE Niente medaglie nella giornata dei record ma

Nuoto – Mondiali vasca corta : oro e record mondiale per la Titmus nei 400 stile libero femminili : Nuoto, Mondiali vasca corta: 400 stile libero femminili vinti dall’australiana Ariarne Titmus davanti alle cinesi Wang e Li Nuoto, Mondiali vasca corta, gara bellissima nei 400 stile libero femminili. Un duello serrato per l’oro durato per tutta la gara tra l’australiana Titmus e la cinese Wang padrona di casa quest’oggi. La medaglia d’oro, con nuovo record del mondo, è andata alla Titmus, con Wang e ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 - batterie 14 dicembre. Che belle le staffette azzurre! Musso in finale nei 400 stile - Quadarella out : La notte italiana è sempre dolce per gli appassionati italiani di Nuoto che si godono un’altra bella sessione di batterie per i colori azzurri con una sola, piccola peraltro, macchia che porta il nome di Simona Quadarella che fallisce l’ingresso nella finale dei 400 stile libero, dove però l’Italia sarà rappresentata da Erica Musso. Molto bene le due staffette maschili, la 4×50 e 4×200 stile libero che lanciano ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. Determinazione e prime delusioni per l’ItalNuoto che sale sull’altalena nella terza giornata : La terza giornata del Mondiale di Hangzhou mette l’ItalNuoto sull’altalena delle emozioni: gioie e delusioni si rincorrono a getto continuo ma, ancora una volta, si deve partire da un dato oggettivo: cinque posti in semifinale e due posti in finale conquistati al mattino e altri due posti in finale al pomeriggio: sono tanti. Al giro di boa l’Italia ha partecipato con un atleta o una squadra a 13 finali sulle 21 fin qui ...

Nuoto - Quadarella e Panziera oggi in finale mondiale : ...35 nei 50 stile libero, la gara che Caeleb Dressel, 20.62, dovrebbe dominare: il fenomenale americano vorrebbe vincere il suo primo oro individuale ad Hangzhou, dopo i due, con record del mondo, che ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. Fabio Scozzoli e il legno che brucia : c’è spazio per il riscatto : Odio e amore: i 100 rana ormai sono un’altalena di emozioni per Fabio Scozzoli. L’amore per questa disciplina viene da lontano, dagli insegnamenti di Tamas Gyertyanffy e dal fatto che alle Olimpiadi quella e solo quella può essere la sua gara, l’odio deriva dal fatto che quando sbaglia questa gara poi tirarsi fuori dalle sabbie mobili è molto difficile. Basti ricordare cosa accadde a Barcellona 2013 quando il ranista romagnolo ...

Nuoto - Mondiali vasca corta - Martina Carraro sul podio mondiale : bronzo per l'azzurra nei 50 rana : Martina Carraro di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: arriva la seconda medaglia azzurra della rassegna iridata di Hangzhou Arriva con Martina Carraro la prima medaglia azzurra ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Martina Carraro sul podio mondiale : bronzo per l’azzurra nei 50 rana : Martina Carraro di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: arriva la seconda medaglia azzurra della rassegna iridata di Hangzhou Arriva con Martina Carraro la prima medaglia azzurra della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018. La nuotatrice italiana ha chiuso la sua gara dei 50 rana ad Hangzhou con uno splendido terzo posto, alle spalle solo della giamaicanan Atkinson e della lituana Meilutyte, ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. 12 dicembre batterie. Italia avanti tutta! Quadarella - Staffette e Bianchi in finale - Pellegrini e Codia ok : Un’altra notte di soddisfazioni per l’ItalNuoto che avrà ben cinque finalisti nel pomeriggio Italiano (serata cinese) della seconda giornata del Mondiale in vasca corta con qualche possibilità di medaglia. La seconda sessione di batterie si dipana tra discrete soddisfazioni per la spedizione Italiana, poche sorprese, con un pizzico di rimpianto per l’eliminazione di un ottimo Filippo Megli per un soffio dalla finale dei 200 ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2018. Che tempo fa in casa azzurra a dieci giorni dal Mondiale? : E’ il momento delle previsioni del tempo. A fine Campionato Italiano di Riccione che per tanti era un test e per tantissimi era una tappa di passaggio a cui dare la giusta importanza, cerchiamo di capire, per gli azzurri che si preparano alla trasferta cinese, quali sono le condizioni attuali dei vari protagonisti utilizzando la terminologia tipica dei meteorologi, che prevedono il tempo che farà. SERENO O POCO NUVOLOSO. Ilaria Cusinato: ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri show sui 1500 : secondo tempo mondiale dell’anno - ottimo 14’25” agli Assoluti : Gregorio Paltrinieri ruggisce ai Campionati Italiani in vasca corta che si stanno disputando a Riccione e nuota i 1500 metri stile libero in un eccezionale 14:25.08, secondo tempo stagionale al mondo! Prova davvero strepitosa per il Campione Olimpico che si ferma a soli due decimi dal crono del ceco Jan Micka (14:24.88) e che ha dato un segnale importantissimo in vista dei Mondiali che si disputeranno dall’11 al 16 dicembre ad Hangzhou ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2018. Orsi e Scozzoli : i trentenni da corsa con vista podio mondiale : Li vedi lì sul palco sorridenti, uno a fianco all’altro e pensi a quanta sofferenza c’è dietro quel podio. Fabio Scozzoli e Marco Orsi si prendono la copertina della prima giornata degli Assoluti di Riccione e sembra quasi fatto apposta che uno abbia fatto segnare il secondo tempo al mondo nei 50 rana e l’altro il record italiano nei 100 misti a distanza di poche ore, quasi a marchiare il ritorno definitivo ad alti livelli dopo tanto tempo. A ...

Nuoto Salvamento - Mondiali Adelaide 2018. In Sport Rane Rosse vince il mondiale Interclub di salvamento in piscina! : Dopo l’abbuffata del mondiale per nazioni, si è disputata la rassegna iridata per i Club ad Adelaide in Australia. Qui i team sono vere e proprie corazzate internazionali, sono consentiti acquisti di ogni tipo e squadre miste di varie nazionalità. Persino le squadre australiani hanno preso fra le loro fila atleti europei, soprattutto per le gare in vasca. In gara team di molte nazioni, oltre alle padrone di casa. Team giapponesi, canadesi, di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti - il ritorno su 200 e 1500 : l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale : Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina. La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare ...