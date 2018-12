Non solo William e Kate | ecco la cartolina di Natale di Harry e Meghan

MotoGp – Non solo Ciabatti - Lorenzo e Vinales commoventi sui social : i saluti social dopo la scomparsa di Silvio Sangalli [GALLERY] : Ciabatti, Tardozzi, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales salutano Silvio Sangalli, scomparso ieri sera, con dei commoventi post sui social Ieri sera la terribile notizia della tragica scomparsa di Silvio Sangalli, team coordinator della Ducati. Sangalli si è spento a soli 54 anni, lasciando un incredibile vuoto all’interno del team di Borgo Panigale e in tutto il mondo della MotoGp. Sui social piovono messaggi d’addio: “Non ...

X Factor 12 - Anastasio : “Non sono fascista - tutta fuffa. I like a certi post li ho messi io ma vuol dire solo che ho letto” : Con nessuno degli schieramenti politici. Dopo quanto uscito nei giorni scorsi a proposito di una ipotetica vicinanza di Anastasio a CasaPound e Salvini per via di alcuni like e post avvistati sul suo profilo Facebook, il vincitore di X Factor 12, con una intervista rilasciata a Repubblica, prova a fare chiarezza. E alla domanda “ma lei è fascista?” risponde “Neppure un po’, è tutta fuffa”. I like, però, quelli li ha ...

Chiaroscuro. Non ci sono solo luci - Non ci sono solo ombre : L'economia globale continuerà ad avere dei vuoti d'aria, li vediamo in Europa, in Giappone e in Cina e li vedremo presto negli Stati Uniti quando usciranno i dati sul quarto trimestre, ma questi ...

"Diana dormì sul pavimento dell'ospedale per Non lasciar solo Harry. Era una mamma devota" : Principessa amata e madre devota. È questo il profilo che emerge della principessa Diana dai racconti di chi le è stata al fianco. Un episodio in particolare è stato rivelato sulle pagine di Mirror e risale a quando lady D aveva 26 anni: per non lasciare solo il figlio Harry, in ospedale a causa di un'operazione all'ernia, si sdraiò al suo fianco, sul pavimento.Il principe aveva all'epoca 3 anni. A raccontare ...

Ecotassa - Di Maio : Non ci sarà - solo ecobonus : Verrà messo su auto elettriche, ibride e metano contro inquinamento - "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani ne' nuove ne' in uso". A parlare così in mattinata è il ...

Genoa - Piatek sogna in grande : “Voglio essere capocannoniere a fine stagione - Non solo ora” : Ha già messo a segno 17 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, ma Krzysztof Piatek non vuole smettere di stupire. Il centravanti pescato in Polonia da Preziosi, in un’intervista concessa al Secolo XIX, ha parlato di Genoa e del titolo di capocannoniere, per cui concorre con giganti come Cristiano Ronaldo, Immobile e Icardi. Il Genoa gli ha permesso di adattarsi al meglio alla Serie A, cosa che non gli avrebbe consentito una ...

Lvmh compra il Cipriani di Venezia - e Non solo - : quasi 3 miliardi per il gruppo Belmond : MILANO - ll colosso del lusso francese Lvmh continua lo shopping a livello globale: sul piatto ha messo 2,6 miliardi di dollari per acquisire anche Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi, ...

Christmas Jumper Day : una giornata - e Non solo - di maglioni natalizi per Save the Children - VIDEO : VIDEO - È il Christmas Jumper Day: un maglione natalizio buffo per sostenere l'impegno di Save the Children in favore dei bambini del mondo. Come partecipare , e perché, . Un maglione natalizio buffo ...

Non solo 'pace fiscale' : ecco cosa prevede il decreto che diventa legge : Roma, 13 dic., askanews, - Il decreto fiscale diventa legge: ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Questi i temi principali: pace ...

Albero di Natale vero o finto? Ecco la scelta migliore nel rispetto dell’ambiente e Non solo : Per molti, l’8 dicembre segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie. Le case si riempiono di luci, le decorazioni iniziano ad apparire praticamente ovunque e molti si prefissano l’obiettivo di trovare il perfetto Albero di Natale per la festività più attesa dell’anno. Gli alberi di Natale finti hanno acquisito sempre maggiore popolarità negli ultimi anni e i consumatori tendono verso questa scelta per numerose ragioni. Alcuni soffrono di ...

Sergio Mattarella - il 'pressing riservato' sulla manovra : Non solo Giuseppe Conte - con chi si è mosso il Colle : La 'resa' di Giuseppe Conte è un po' il trionfo di Sergio Mattarella . 'Siamo sui binari giusti': più o meno questa, secondo il retroscena del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda è stata ...

Presidente Stabile Veneto : Non ci sono solo il Piccolo e la Scala : "Il 20 presenterò in cda il nuovo bilancio preventivo del teatro e indicherò ai consiglieri come strada che è indispensabile seguire quella di triplicare le entrate dal mondo del privato, puntando su ...