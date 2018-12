calcioweb.eu

: #Nizza, #Vieira #Balotelli e il rapporto padre-figlio: l'ultimo dialogo tra i due - CalcioWeb : #Nizza, #Vieira #Balotelli e il rapporto padre-figlio: l'ultimo dialogo tra i due - fantagazzetta : Nizza, Balotelli si sfoga con Vieira: 'Voglio tornare a giocare in un grande club' - Andrea59196157 : RT @GoalItalia: #Balotelli si sfoga col tecnico Vieira: 'Non mettiamo in fila due passaggi, voglio un top club' ?? -

(Di sabato 15 dicembre 2018) L’esperienza Marioin Costa Azzurra sembrava essere giunta agli sgoccioli quando non molto tempo fa l’ex Inter e Milan veniva richiamato in panchina da Patrick, attuale allenatore del. Poi, la situazione tra i due è stata chiarita e sembrava essere tornato il sereno. Il tutto fino alavuto di recente tra tecnico e attaccante in cuisi lamenta per la scarsa qualità dei compagni, che difetterebbero anche da un punto di vista di mentalità., che in carriera ne ha vissuta giusto qualcuna, si è mostrato abbastanza comprensivo, esortando Supermario a fare di più e, in virtù delle sue esperienze al fianco di grandi calciatori in top club come Inter, Milan e Manchester City, a trasmettere quanto appreso ai colleghi meno esperti. Insomma, da un lato è emersa la volontà didi lasciaree tornare in squadre importanti, ...