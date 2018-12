Nizza | Balotelli si sfoga con Vieira | Non facciamo due passaggi

Il Nizza mette alla porta Balotelli. Supermario torna in Italia? : Mario Balotelli ha di fatto già finito la sua esperienza al Nizza. Dopo i dissidi estivi con la società rossonera e con il tecnico Patrick Vieira, Suparmario ha fatto fatica a trovare la giusta ...

Balotelli-Nizza - una storia che corre verso la fine : Mario Balotelli e il Nizza, una storia cominciata nel 2016 è destinata a finire dopo soli tre anni. Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Riverè, in un'intervista all'emittente RCM è stato molto chiaro sull'argomento: "Un rinnovo dell'accordo con Balotelli a fine stagione? No, penso che per allora sarà tutto finito". Il patron, inoltre, ha aggiunto: "Mario ha perso gran parte della preparazione con noi e questo ha influito sulle sue prestazioni ...

Calciomercato - Mario Balotelli non rinnoverà col Nizza : da gennaio sarà libero di firmare un nuovo contratto : Mario Balotelli si appresta a cambiare aria, dalla prossima estate sarà addio al Nizza, ma già da gennaio potrà decidere il suo futuro Il rapporto tra Mario Balotelli ed il Nizza, si concluderà a fine stagione. L’attaccante azzurro sarà dunque svincolato e da gennaio sarà libero di accasarsi dove vorrà a parametro zero. A dare l’annuncio della fine del rapporto col Nizza, è stato proprio il presidente del club ...

Il presidente del Nizza annuncia : 'Balotelli non rinnova e parte a fine stagione' : Jean-Pierre Rivere saluta Mario Balotelli. Il presidente del Nizza ha dichiarato a RMC Sport : 'Balotelli non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, a fine stagione la sua avventura qui sarà finita. Mario sta ancora pagando la cattiva preparazione pre-campionato e, come tutti quei ...

Nizza - Balotelli furioso con Vieira dopo essere stato sostituito : Mario Balotelli e Patrick Vieira non sembrano amarsi più di tanto, al Nizza continuano gli screzi tra i due personaggi dal carattere forte Un rapporto di odio ed amore quello tra Mario Balotelli e Patrick Vieira, allenatore del Nizza. Nell’ultimo incontro contro il Guingamp, il calciatore italiano è stato sostituito dal proprio tecnico, ma non l’ha presa bene, inveendo contro Vieira nel momento dell’uscita dal ...

Balotelli - lo sfogo è ancora… social : ecco quanto pesa l’attaccante del Nizza [FOTO] : L’attaccante del Nizza ha postato tramite le proprie Instagram stories il proprio peso, che ammonta a 91.65 kg Mario Balotelli mette a tacere le critiche, postando all’interno delle proprie Instagram Stories il proprio peso corporeo. Foto della bilancia in bella vista che segna 91.65 kg, molto al di sotto di quanto riferito in estate dall’Equipe, che aveva indicato in 100 kg il peso del giocatore italiano. Una risposta ...

Raffaella Fico - è finita con Alessandro Moggi : “Lei frequenta Nizza - dove vive Mario Balotelli” : Abbiamo visto Raffaella Fico in tv poche sere fa, a Matrix. Intervistata da Nicola Porro, la showgirl partenopea è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’oro accusato di molestie sessuali da una modella americana (i fatti risalirebbero al 2009, ndr). La Fico, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 ‘Un giorno da Pecora’ rivelato di ...