Nicole Perossa in radio con il singolo “Sole nero”

(Di sabato 15 dicembre 2018)incon ilLa passione per la musica ce l’ha da quando ha memoria, da piccola si divertiva ad imitare i grandi della musica davanti alla tv o a cantare canzoni inventate al momento. Studia canto e fa teatro da circa 10 anni, anche se non in maniera continuativa. Ha ripreso le sue attività artistiche dopo 4 anni di “pausa” a causa di un brutto incidente autostradale che l’aveva provata fisicamente ed emotivamente e che l’aveva costretta a mettere da parte la sua passione. Più il tempo passava e più si rendeva conto che senza musica non era la stessa persona, era spenta, triste e vuota. La musica l’ ha aiutata in tanti momento difficili, soprattutto in quelli in cui tutto sembrava impossibile. Dopo l’incidente ha iniziato a trascrivere tutte le sue emozioni su carta, trasformandole in canzoni, cosa che prima ha sempre avuto ...