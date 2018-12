Nba | Toronto cade contro Portland | Warriors a fatica contro i Kings

Nba risultati : Giannis 44 punti - Boston non si ferma - Toronto cade a Portland : 44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist: questi i numeri dell'ennesima gara-capolavoro di Giannis Antetokounmpo che trascina Milwaukee alla vittoria a Cleveland. I Raptors tornano ad assaggiare il sapore ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

Basket - Nba : Toronto sbanca la Oracle Arena - non accadeva da 14 anni : WASHINGTON - Colpaccio Toronto alla Oracle Arena. Se non è un segnale all'intera Lega questo, poco ci manca. I Raptors, 23-7,, ancora senza l'infortunato Kawhi Leonard, 24 ore dopo aver umiliato i ...

Nba : Toronto non si ferma nemmeno davanti ai Warriors e consolida il primato a Est : Nulla da fare per i Warriors , i quali capitolano in casa contro i Raptors primi a Est. Bellissima la partita tra Boston e Washington finita solo dopo un tempo supplementare, duello spettacolare tra ...

Risultati Nba - Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors , ...

Nba 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Risultati Nba – Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors, costretta a cedere davanti al proprio pubblico ai sontuosi Raptors. Steph Curry e compagni cadono sotto i colpi di Lowry e Ibaka, interrompendo così una striscia di quattro vittorie consecutive. Non bastano ai padroni di casa i 30 punti di Kevin Durant, ...

Nba - no Leonard - no problem : Toronto non si ferma più - distrutti anche gli Warriors : Golden State Warriors-Toronto Raptors 93-113 Una delle sfide più attese della regular season non vede in campo Kawhi Leonard, ancora fuori per il problema all'anca che già gli ha fatto saltare la ...

Nba - Toronto umilia Clippers : ANSA, - ROMA, 12 DIC - I Raptors non sono per caso in testa alla classifica della Eastern Conference in Nba. La formazione canadese lo ha dimostrato anche nel turno di questa notte, con una gara ...

Nba : Toronto asfalta i Clippers di Gallinari - Belinelli esulta con gli Spurs : Nella notte Nba , Toronto continua a vincere: battuti i Los Angeles Clippers 123-99 nonostante l'assenza della stella Kawhi Leonard. L'azzurro Danilo Gallinari finisce in doppia cifra, 11 punti, ma ...

Nba - risultati della notte : crollo Clippers contro Toronto - Belinelli e gli Spurs fanno tre in fila : L.A. Clippers-Toronto Raptors 99-123 Esattamente come successo contro i Los Angeles Lakers, neanche contro i Clippers Kawhi Leonard scende in campo, tenuto fermo da un infortunio all'anca destra ...

Nba - Toronto-Milwaukee 99-104 : i Bucks vincono nel finale e ora puntano il primo posto : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 99-104 Dopo la sconfitta casalinga con i Golden State Warriors e un periodo non proprio brillantissimo, i Milwaukee Bucks avevano bisogno di una vittoria per riprendere ...

Nba - risultati : la JuveNets piega Toronto - che scivoloni per Denver e Okc : Colpaccio a Brooklyn. I Nets mandano al tappeto i Raptors dopo un supplementare, trascinati dai 29 punti di D'Angelo Russell e dal canestro decisivo di Jarrett Allen. Niente da fare per i canadesi, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...