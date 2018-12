NBA – Joakim Noah ammette | “ero troppo figo per giocare a New York | dopo la partita avevo

sportfair

: RT @dchinellato: L'ultima chance #NBA di Joakim Noah: a Memphis per tornare ad essere un giocatore - marcm1969 : RT @dchinellato: L'ultima chance #NBA di Joakim Noah: a Memphis per tornare ad essere un giocatore - marcm1969 : RT @dchinellato: ICYMI #NBA Insider: 'L'ultima chance di Joakim Noah: a Memphis per dimostrare di essere ancora un giocatore' https://t.co… - marcm1969 : RT @dchinellato: Joakim Noah firma il contratto con Memphis: indosserà il 55 e guadagnerà $1.5M fino a fine stagione. -

(Di sabato 15 dicembre 2018)svela il motivo delle sue pessime annate in maglia Knicks: il francese si è detto ‘’ perin una città piena di distrazioni come NewQuandoarrivò a New, i Knicks erano sicuri di aver acquisito uno dei migliori centri della lega. Peccato però che, col senno di poi, l’arrivo del francese nella Grande Mela si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua. Un quadriennale da 72 milioni persolo 53 partite in totale, tanti infortuni, un test antidoping fallito e tante divergenze con gli allenatori hanno fatto finirefuori squadra. Passato recentemente ai Grizzlies, il figlio del tennista Yannick, ha spiegato come in realtà fosse la sua popolarità, unita alle tante distrazioni di una città come New, il motivo alla base della sua pessima avventura ai Knicks: “posso anche guardarmi indietro e ...