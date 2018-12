Natale | al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo tutor della spesa e agrichef

Natale - mostra mercato al Castello Biscari di Acate : mostra mercato al Castello Biscari di Acate al via il 15 dicembre per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ipparine

Strasburgo - 3 morti al mercato di Natale : 420 agenti a caccia del killer ferito. Fermati i familiari : caccia aperta a Cherif Chekatt, l'algerino di 29 anni che ieri sera, al grido di Allah Akbar, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo uccidento 3 persone e...

Strasburgo - spari al mercato di Natale : morti e feriti. Fermate 4 persone vicine all’attentatore : Macabro balletto di cifre sul bilancio delle vittime a Strasburgo. Dopo aver corretto al ribasso, a due morti, il numero di vittime nella strage di ieri sera , la prefettura della regione Grand-Est, corregge ancora una volta il suo bilancio provvisorio, tornando a parlare di 3 morti e 13 feriti, di cui 9 gravi, nell’attacco al mercatino di Natale ...

Strasburgo - 3 morti al mercato di Natale : 420 agenti a caccia del killer ferito : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. tre i morti, uno dei quali thailandese. I feriti sono 14, di cui otto gravissimi, compreso il giornalista italiano radiofonico...

Strasburgo - 2 morti al mercato di Natale : 420 agenti a caccia del killer ferito : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. Due i morti, uno dei quali thailandese. I feriti sono 13, di cui otto gravissimi, compreso il giornalista italiano radiofonico...

Strasburgo - torna l'incubo del terrorismo. Il mercato di Natale macchiato di sangue : «Trovate riparo! Nascondetevi! Non è il caso di stare in giro! Dobbiamo proteggere anche i giornalisti» intimano all'unisono militari e poliziotti in assetto antisommossa. Il racconto in diretta di una notte da incubo Spari a Strasburgo, eurodeputato: "Ero al mercatino, pensavo fossero petardi. Poi ho visto due donne a terra"" Strasburgo, le detonazioni degli spari nelle vie buie intorno al mercatino di Natale" Strasburgo, spari al ...

Natale in Blu in via del Mercato a Ragusa Ibla : “Natale in Blu” anche per le Botteghe di via del Mercato a Ragusa Ibla. In mostra e vendita specialità agroalimentari, ricami e u "truppiettu".

Strasburgo - il ritorno del terrorismo. Spari al mercato di Natale : morti e feriti : Terrore al mercatino di Natale di Strasburgo, il più antico e popolare di Francia, indicato da tempo dai servizi transalpini come obiettivo privilegiato dell’Isis. ...

Strasburgo - sindaco chiude mercato Natale : Tutti gli spettacoli saranno annullati, mentre non è stata presa una decisione su una eventuale chiusura delle scuole della città. Lo riferiscono i media locali. 12 dicembre 2018 Diventa fan di ...

Attacco al mercato di Natale in Francia : «Raffiche di mitra sulla folla - sembrava un film di guerra» : STRASBURGO - «Mio figlio è lì, in centro, vi prego fatemi passare, vi prego, vi prego. Non ho notizie e ho paura, tanta paura». Un lampo attraversa lo sguardo di Annie, una...

L'attentatore di Strasburgo doveva essere arrestato stamattina. Chi è Cherif - lo sparatore del mercato di Natale : Il presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reato comuni e successivamente segnalato come elemento 'radicalizzato', sarebbe stato identificato con il nome di Cherif C., di 29 anni. Lo riferisce in un tweet France 24. L'autore della sparatoria era fuggito questa mattina ad una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i ...

Strasburgo - nel 2016 l'attentato al mercato di Natale di Berlino : Era il 19 dicembre 2016, un lunedì, quando, intorno alle 20, nel mercatino di Natale del quartiere berlinese a Breitscheidplatz, un camion con targa polacca seminò la morte: 12 le vittime e 56 i ...

Strasburgo - nel 2016 l'attentato al mercato di Natale di Berlino : Era il 19 dicembre 2016, un lunedì, quando, intorno alle 20, nel mercatino di Natale del quartiere berlinese a Breitscheidplatz, un camion con targa polacca seminò la morte: 12 le vittime e 56 i ...

Attacco in un mercato di Natale a Strasburgo : morti e feriti - Parlamento blindato : Sparatoria in un mercato di Natale a Strasburgo in Francia. Per la stampa locale ci sarebbe almeno un morto e