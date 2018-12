Napoli | Ancelotti | Stiamo reagendo Europa League? Sogno la finale col Chelsea

Napoli - Ancelotti : “Europa League in finale contro Sarri? Piacerebbe anche a lui” : Napoli Ancelotti – Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Cagliari di Maran. leggi anche —> le probabili formazioni di Serie A Il tecnico ha parlato innanzitutto delle difficoltà della partita: “Il Cagliari gioca molto bene, attacca la profondità ed ha un’anima forte: anche […] L'articolo Napoli, Ancelotti: ...

Napoli - il calendario 2019 : calciatori immersi nelle favole - Ancelotti diventa Mastro Geppetto : Ancelotti nei panni di Mastro Geppetto, Hamsik in quelli di Pinocchio, Allan nel mago di Oz, Mertens diventa Peter Pan. Il calendario del Napoli per il 2019 è un viaggio nel mondo delle favole, rappresentando i calciatori azzurri negli scenari delle più famose fiabe per bambini . "Quello con il calendario - ha spiegato Alessandro Formisano , capo delle operazioni del club ...

Ancelotti è calmo ma anche spietato. Napoli è catatonica - il Napoli no : Non c’è molto da rifondare Non c’è molto da rifondare, nel Napoli, se non nelle nostre teste calde per l’ennesimo esame finale non passato. D’altra parte, facciamo parte di un campionato in cui la squadra largamente dominante è abbonata alle Cardiff esistenziali, è solo una questione di ordine di grandezza. La Champions azzurra è stata decisamente positiva: nel girone più difficile della competizione, la squadra ha confezionato due gare ...

Al Napoli di Ancelotti serve un percorso di crescita e di rottura : Brucia ancora e brucia forte Siamo sinceri: brucia ancora e brucia forte. Lasciamo da parte l’uscita a testa alta e lo scudetto moralmente vinto, le chiacchiere di consolazione non aiutano. Siamo usciti dalla Champions troppo presto adesso e abbiamo perso malamente un campionato appena sei mesi fa, a Firenze ma non solo. Se vogliamo parlarci fra adulti consapevoli, le cose stanno così. E non si tratta di attaccare Ancelotti o De Laurentiis. Sono ...

So Foot : «Liverpool - fallimento per Ancelotti e il Napoli» : Una distanza enorme Termini severi ma realistici: So Foot definisce «un fallimento» la spedizione inglese del Napoli di Ancelotti. La sconfitta di Liverpool ha determinato l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League, ma ha anche in qualche modo rispolverato il rapporto non proprio positivo tra Ancelotti e il Liverpool: la sconfitta in finale di Coppa dei Campioni 1984 con la sua Roma, poi ovviamente Istanbul 2005. Il magazine ...

Il senso dell’Europa League per il Napoli di Ancelotti : Consolidare la crescita europea Liverpool-Napoli ha rappresentato un passo indietro, o meglio un mancato passo avanti per il Napoli di Ancelotti. Che, in ogni caso, è stato protagonista in Champions, protagonista di un girone complicatissimo e tenuto aperto fino all’ultimo secondo. Una sola sconfitta in sei partite, quella decisiva. Contro un avversario al meglio delle sue possibilità. Al netto del risultato finale, una crescita ...

Liverpool Napoli 1-0 - Ancelotti amaro : “Col Var Van Dijk espulso” : Liverpool Napoli 1-0, RECRIMINAZIONI DA VAR- L’eliminazione dalla Champions League in casa Napoli ancora brucia, e non potrebbe essere altrimenti. Un gol, questo ha fatto la differenza tra la qualificazione e l’uscita dalla competizione: un gol sarebbe bastato, in qualunque modo la si veda. Una rete, da evitare, contro la Stella Rossa in casa, una […] L'articolo Liverpool Napoli 1-0, Ancelotti amaro: “Col Var Van Dijk espulso” proviene da ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “C’è amarezza - ma non rammarico” : LIVERPOOL NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Liverpool che è costata agli azzurro l’eliminazione dalla Champions League: “Dobbiamo accettarlo, anche se dispiace molto. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, […] L'articolo Liverpool-Napoli, Ancelotti: “C’è ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “usciti a testa alta - non da coglioni” : Si è conclusa la gara di Champions League tra Liverpool e Napoli, eliminazione ma a testa altissima per Ancelotti, ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza: “Si è usciti da coglioni? No, non siamo usciti da coglioni. Siamo usciti a testa alta. Abbiamo mostrato carattere, intensità e voglia di fare. Nessun rimpianto, nessuna critica. Sono dispiaciuto perché lo sforzo è stato grande, ma questo dispiacere ci darà la ...

Champions League – Ancelotti costruisce la ‘mentalità europea’ del Napoli : “adesso giochiamoci l’Europa League” : Napoli ko a Liverpool e addio Champions League. Ancelotti resta ottimista e chiede ai suoi di giocare un’Europa League da protagonisti Sconfitta che fa male quella del Napoli ad Anfield. Partenopei ko per 1-0 con l’unico risultato che, in caso di sconfitta, li avrebbe ‘retrocessi’ in Europa League. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che concede l’opportunità di giocare un’Europa League da ...