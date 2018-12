MotoGp | Andrea Iannone e il grave lutto | ' Addio Silvio | con te i miei anni più belli' Il

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Io sempre stato punta Ducati - la moto per il 2019 va bene ma…” : Andrea Dovizioso sta caricando le pile in vista del 2019, la prossima stagione sarà importantissima per il forlivese che proverà a battagliare per il Mondiale motoGP dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Marc Marquez. Il pilota della Ducati non avrà più Jorge Lorenzo che si è accasato alla Honda, il viceiridato non si tira indietro e va a caccia del massimo obiettivo come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Credo di avere ...

MotoGp : Andrea Dovizioso aiuta Bryan Toccaceli : Andrea Dovizioso , vice Campione del Mondo della MotoGP, è stato protagonista a Rivarolo Mantovano, dove ieri si è svolta la quarta edizione di 'Motocross for Love'. Il tradizionale appuntamento si è svolto sul circuito sterrato di ...

MotoGp - i test di Jerez per la stagione 2019 : 1° Danilo Petrucci - 2° Andrea Dovizioso - 3° Takaaki Nakagami : LIVE 17:37 28 nov I tempi della 1giornata di test a Jerez 17:32 28 nov Si chiude la prima giornata di test a Jerez. Doppietta Ducati: il più veloce è Petrucci davanti a Dovizioso. Nakagami chiude ...

MotoGp – Poncharal non ha dubbi : “Dovizioso come Zarco! Ducati? Ottimo lavoro di Dall’Igna - ma va dato merito ad Andrea” : Hervè Poncharal e i paragoni tra Zarco e Dovizioso: le parole del team Principa Tech3 dopo i test di Valencia La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche giorno, col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. Martedì e mercoledì i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di lavoro in vista della stagione 2019. Tante le novità in pista, tra cui anche la nuova avventura della Tech3 ...

Test MotoGp - Andrea Dovizioso : 'Il nuovo telaio della Ducati sembra migliore' : La Ducati chiude la due giorni di Valencia con buone sensazioni. Sul circuito Ricardo Tormo hanno girato tre piloti della Rossa di Borgo Panigale: il vicecampione del mondo Andrea Dovizioso , la new entry Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro . Il Dovi, dal punto di vista cronometrico, è quello che ha dato maggiori soddisfazioni, con il secondo posto ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGp 2018 : “Gara strana - molto difficile. Ho vinto cercando di spingere senza prendere rischi” : Andrea Dovizioso si è aggiudicato in modo rocambolesco la vittoria del Gran Premio di Valencia 2018, ultima tappa della stagione del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha chiuso nel migliore dei modi l’annata con la quarta vittoria stagionale, ottenuta in condizioni di pista bagnata davanti ad Alex Rins e a Pol Espargarò. Il Dovi ha dovuto fronteggiare una situazione di gara davvero al limite, con una pioggia costante che ha condizionato ...

Highlights MotoGp - il VIDEO e la sintesi del GP di Valencia 2018 : vince Andrea Dovizioso - cadono quasi tutti : Grandissimo spettacolo durante il GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si è disputato oggi sul circuito Ricardo Tormo. La pioggia è stata assoluta protagonista e ci sono state molteplici cadute: Marc Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Jack Miller, Franco Morbidelli sono scivolati finendo anzitempo la gara. Al termine del 14° giro è stata esposta la bandiera rossa a causa della pericolosità della ...

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia - l’ultimo della MotoGp 2018 : Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2018, corso domenica pomeriggio sul circuito Ricardo Tomo. La gara era stata divisa in due a causa della pioggia, che aveva costretto i giudici

MotoGp – Iannone cade sotto la pioggia di Valencia : Andrea stramazza a terra anche nell’ultimo appuntamento di stagione [VIDEO] : Andrea Iannone cade sulla pista bagnata di Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp: il video dell’incidente Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci, Marquez e Vinales è toccato anche a Andrea Iannone. Il pilota italiano della Suzuki, dopo il quinto tempo che ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGp 2018 : “Confermarsi secondo nel Mondiale era importante. Mi aspetto di essere veloce qui” : Un Andrea Dovizioso tra presente e futuro quello che si approccia all’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, in sella alla Ducati, grazie al sesto posto dell’ultimo appuntamento in Malesia e alla caduta di Valentino Rossi, ha conquistato matematicamente la seconda posizione della graduatoria iridata e quindi per lui, come anche per la scuderia di Borgo Panigale, il prossimo weekend sarà una specie di test per ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

MotoGp – Dovizioso-Lorenzo - il botta e risposta continua! Andrea sincero : “si fa fatica ad arrabbiarsi sul nulla” : La debacle di domenica in Malesia e la lite con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso torna a parlare dopo il weekend di gara di Sepang Si sta svolgendo a Milano l’edizione 2018 dell’EICMA, non poteva mancare la Ducati, che, per questa prima giornata ha partecipato con tutto lo staff completo alla rassegna. A Milano infatti sono presenti oggi anche Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che stasera andrà anche a San Siro ad assistere alla ...

MotoGp - Andrea Dovizioso contro Jorge Lorenzo : la Ducati interviene in modo tardivo : Il Mondiale di MotoGP 2018 si avvia alla conclusione e tra meno di due settimane l’atto conclusivo di Valencia (Spagna) chiuderà il cerchio. I giochi sono già fatti: Marc Marquez e la Honda sono campioni del mondo. A tenere però alto l’interesse o, per meglio dire, la tensione ci hanno pensato i piloti della Ducati Andrea Dovizioso e lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il loro rapporto non è mai stato idilliaco e a Sepang (Malesia) ...