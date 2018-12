Morto Giuseppe Lippi | re della fantascienza italiana | fu direttore di Urania

Folla ai funerali di Luca Di Bella - Morto dopo un pugno. Il fratello Giuseppe : “Ora giustizia” : Una giornata di lutto ieri a Terrasini, nel palermitano, per la prematura scomparsa del giovane Luca Di Bella, il ventinovenne deceduto venti giorni dopo aver subito un intervento chirurgico alla mandibola a Palermo a Villa Sofia. Sarà la Procura, che ha aperto un fascicolo, ad accertare le responsabilità.Continua a leggere

Lutto a Reggio Calabria : Giuseppe è Morto a 39 per una leucemia mieloide acuta : È morto a soli 39 anni Giuseppe, giovane di Reggio Calabria affetto dal 2017 da una forma aggressiva di leucemia mieloide acuta. Per lui si era mobilitata tutta la città alla ricerca di un donatore per il trapianto, dopo che uno considerato compatibile si era tirato indietro all'ultimo: "Spero tu possa perdonare chi poteva donarti il midollo e non l'ha fatto".Continua a leggere

Giuseppe trovato Morto in casa dagli amici : tre colpi di pistola alla testa : Giuseppe è stato trovato morto in casa dagli amici a 27 anni e adesso si indaga per omicidio in seguito al ritrovamente sabato sera a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno nel Pisano. Un ...

Giallo a Pisa - Giuseppe trovato Morto in casa dagli amici : tre colpi di pistola alla testa : Giuseppe Marchesano, 27enne, non rispondeva alle chiamate da un giorno. Il cadavere scoperto nell'appartamento di Castel Del Bosco, una frazione di Montopoli Valdarno, dove il ragazzo viveva: sarebbe stato ucciso da tre colpi di pistola alla testa. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Il giallo di Giuseppe : trovato Morto in casa dagli amici : Il 27enne di Montopoli, in provincia di Pisa, non rispondeva alle telefonate da un giorno. Sul corpo sono evidenti le ferite...

Pisa - Giuseppe trovato Morto in casa dagli amici : tre colpi di pistola alla testa : Giuseppe è stato trovato morto in casa dagli amici a 27 anni e adesso si indaga per omicidio in seguito al ritrovamente sabato sera a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno nel Pisano. Un ...

Pisa - Giuseppe trovato Morto in casa dagli amici : tre colpi di pistola alla testa : Giuseppe è stato trovato morto in casa dagli amici a 27 anni e adesso si indaga per omicidio in seguito al ritrovamente sabato sera a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno nel...

Piana Crixia. Morto il fungiat Giuseppe Riulfi - a Zeri disperso Vito Rotondo : Tragico l’esito delle ricerche di un fungiat in Liguria. Trovato Morto il cercatore di funghi disperso nei boschi di Cairo

Morto mentre andava a lavoro - a Giuseppe Liotta intitolato il reparto di Pediatria di Corleone : L'annuncio dopo il ritrovamento del cadavere del pediatra palermitano: "Per ricordare il suo esempio di medico serio, preparato e scrupoloso intitoleremo alla memoria di Giuseppe Liotta il reparto di Pediatria dell'ospedale 'Dei Bianchi' di Corleone". Quando è stato travolto dal maltempo il pediatra stava cercando di raggiungere l'ospedale.Continua a leggere

Giuseppe Liotta trovato Morto. Il cadavere recuperato in mezzo al fango : E’ stato ritrovato nei pressi di una cantina vinicola, tra Roccamena e Corleone, nel palermitano, il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di cui si sono perse le tracce sabato sera. Da cinque giorni le ricerche non si sono mai interrotte. Sul posto la moglie Floriana e i parenti del pediatra, che non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa.Qualche giorno fa i soccorritori avevano ritrovato brandelli di vestiti ...

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È Morto a causa del maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Giuseppe Conti e Lolette/ I genitori di Carlo Conti : "Il babbo è Morto quando avevo 16 mesi" (L'intervista) : Giuseppe Conti e Lolette sono i genitori di Carlo Conti. Il conduttore della Rai, rimasto orfano del padre quando aveva solo 18 mesi, parla della sua infanzia a L'Intervista. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:40:00 GMT)