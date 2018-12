Morte Martina Rossi - due giovani condannati a 6 anni : Morte Martina Rossi, due giovani condannati a 6 anni La 20enne è morta a Palma di Maiorca nel 2011. Per la giustizia spagnola fu un suicidio. Ma ora due ragazzi che erano con la giovane quando cadde sono stati condannati a 6 anni, in Italia. Si ritiene che la ragazza sia precipitata per evitare una loro ...

Morte Martina Rossi - condannati a 6 anni i due imputati : Arezzo, 14 dic. - (AdnKronos) - Sei anni di reclusione: è questa la sentenza pronunciata oggi, dopo otto ore di camera di consiglio, dai giudici del Tribunale di Arezzo, nei confronti di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, entrambi 27enni residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo), condannati per l

Morte Martina Rossi - condannati a sei anni i due giovani imputati : tentarono di stuprarla : Sono stati condannati entrambi a sei anni di carcere Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani dell’Aretino accusati di aver provocato la caduta di Martina Rossi, studentessa genovese allora ventenne, precipitata nell’agosto del 2011 dalla finestra di una stanza d’albergo a Palma di Maiorca.Continua a leggere

Arezzo - due giovani condannati a 6 anni per la Morte di Martina Rossi. “Precipitò dal 6° piano per sfuggire a violenza” : Sono stati condannati a 6 anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, a processo davanti al tribunale di Arezzo per la morte della 20enne genovese Martina Rossi, precipitata dal sesto piano dell’hotel Santa Ana a Palma di Maiorca il 3 agosto del 2011. I due, entrambi 27enni, sono stati giudicati colpevoli dopo 8 ore di camera di consiglio. Le accuse contestate agli imputati erano morte come conseguenza di altro reato e ...

Morte Martina Rossi - condannati a sei anni i due giovani che tentarono di violentarla : La studentessa cadde dal balcone del suo hotel per sfuggire a un tentativo di aggressione sessuale. I genitori: "Non è vendetta ma solo giustizia"

Morte di Martina Rossi - pm chiede 7 anni di carcere per i due imputati : “Tentarono di stuprarla” : Secondo il Procuratore di Arezzo Roberto Rossi i due imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi tentarono di violentare Martina Rossi che, fuggendo, cadde dal balcone di una stanza di hotel a Palma di Maiorca.Continua a leggere

