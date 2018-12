Mondiali nuoto 2018 | quarti posti | record e sorprese | è un' Italia sempre competitiva

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : si punta sulle staffette 4×100 miste nell’ultima giornata : Siamo alla vigilia dell’ultima giornata di gare ad Hangzhou (Cina) per questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Ultimi fuochi d’artificio in piscina dunque e le batterie in programma saranno interessanti, in casa Italia, soprattutto per quanto sapranno fare le staffette 4×100 miste maschile e femminile. In attesa, infatti, delle finali nelle quali Gregorio Paltrinieri ed Elena Di Liddo cercheranno di rimpinguare il bottino ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Ilaria Cusinato e Martina Carraro - le donne dei record in Cina : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) stanno per chiudere i battenti e la giornata odierna per l’Italia è stata un po’ quella dei rimpianti. I quarti posti della 4×50 mista uomini e di Martina Carraro nei 100 rana amareggiano perché aumentare il computo di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) era possibile. Il Bel Paese rischia seriamente di non vincere neanche un oro in questa rassegna iridata, cosa che non ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le parole degli azzurri : la gioia per i record di Cusinato - Carraro - Pellegrini e compagne : Non arrivano medaglie per l’Italia nella penultima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina) ma questo sabato può ritenersi positivo visto che sono stati siglati ben cinque primati nazionali. La soddisfazione degli azzurri impegnati è evidente come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della FederNuoto. ILARIA Cusinato realizza il record italiano dei 200 misti dove ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 16 dicembre. Gli orari e il programma completo : Domani 16 dicembre sarà l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si chiude questa rassegna iridata e i fari saranno tutti puntati su Gregorio Paltrinieri che sarà nella finale dei 1500 stile libero per giocarsi le sue carte e provare a riportare l’iride in Italia. L’ucraino Mykhailo Romanchuk però è il favorito della vigilia. Il classe ’96 è stato impressionante nel corso delle batterie e non sarà ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv di domenica 16 dicembre. Come vedere le gare in streaming : Domani 16 dicembre sarà l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si chiude questa rassegna iridata e i fari saranno tutti puntati su Gregorio Paltrinieri che sarà nella finale dei 1500 stile libero per giocarsi le sue carte e provare a riportare l’iride in Italia. L’ucraino Mykhailo Romanchuk però è il favorito della vigilia. Il classe ’96 è stato impressionante nel corso delle batterie e non sarà ...

Nuoto - Mondiali Hangzhuo 2018 : Fabio Scozzoli fuori dalla finale nei 50 rana - Carraro e 4×50 mista uomini sfiorano il podio : Penultima giornata di finali e semifinali ad Hangzhou (Cina), sede dell’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Un day-5 in cui le prestazioni degne di nota non sono mancate che val la pena raccontarvi con precisione. 4×50 mista uomini (finale) Sono appena 5 i centesimi che separano il quartetto nostrano dal podio. Simone Sabbioni (23″40), Fabio Scozzoli (25″51), Marco Orsi (22″23) e Santo Condorelli ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non basta : l’Italia della staffetta 4×200 sl sesta - oro alla Cina : Ottima prestazione di Federica Pellegrini nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: la Divina non basta, l’Italia sesta E’ terminata con la staffetta femminile 4×200 stile libero la penultima giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou. Un avvio buono per l’Italia con Margherita Panziera, Erika Musso, la seconda azzurra a scendere in vasca ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Martina Carraro ai piedi del podio nei 100 rana - il bronzo sfuma per 12 centesimi : Una grande gara dell'azzurra nella finale dei 100 rana non basta per ottenere il bronzo, che va alla Hansen per 12 centesimi Niente medaglia per Martina Carraro nei 100 rana, l'azzurra si ferma a ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Scozzoli e Martinenghi fuori dalla finale 50 rana maschile : Semifinale dei 50 metri rana maschile amara per i colori azzurri: Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi non riescono a qualificarsi per la finale Nella penultima giornata dei Mondiali di vasca corta di ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Martina Carraro ai piedi del podio nei 100 rana - il bronzo sfuma per 12 centesimi : Una grande gara dell’azzurra nella finale dei 100 rana non basta per ottenere il bronzo, che va alla Hansen per 12 centesimi Niente medaglia per Martina Carraro nei 100 rana, l’azzurra si ferma a dodici centesimi dal bronzo al termine di una gara davvero consistente. L’oro va alla super giamaicana Atkinson, che non lascia scampo alle avversarie, in primis all’americana Meili che deve accontentarsi del ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Scozzoli e Martinenghi fuori dalla finale 50 rana maschile : Semifinale dei 50 metri rana maschile amara per i colori azzurri: Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi non riescono a qualificarsi per la finale Nella penultima giornata dei Mondiali di vasca corta di Hangzhou (Cina) le semifinali non sorridono agli azzurri. Dopo il mancato accesso di Miressi e Zazzeri nella finale di 100 stile libero, non ottengono il pass per la finale dei 50 metri rana maschili neanche Fabio Scozzoli e Nicolò ...

Mondiali nuoto 2018 : Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero. 200 misti - Cusinato quinta : Il più veloce di tutti è stato l'ucraino Romanchuk , che ha stabilito il miglior crono stagionale al mondo in 14'21"50. La finale è in programma domani, nell'ultima giornata di gare. Primo degli ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Elena Di Liddo domina la semifinale dei 100 farfalla - qualificata anche Ilaria Bianchi : Le due azzurre chiudono al primo e al terzo posto la prima semifinale dei 100 farfalla, per la Di Liddo anche il record italiano Grande prestazione di Elena Di Liddo nella prima semifinale dei 100 metri farfalla ai Mondiali in vasca corta, in corso di svolgimento ad Hangzhou. L’italiana vince in scioltezza, centrando anche il record italiano che gli permette di volare direttamente in finale. Insieme a lei ci sarà anche Ilaria ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - boccone amaro per Miressi e Zazzeri : gli azzurri fuori dalla finalissima dei 100 sl : Niente da fare per Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri: gli azzurri mancano l’accesso alla finale dei 100 sl Semifinale dei 100 stile libero amara per i colori azzurri. Ben due atleti in vasca, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, nella prima delle due gare con in palio gli 8 pass per la finalissima. Entrambi gli azzurri hanno mancato l’accesso alla finalissima. Alessandro Miressi ha concluso 5° la sua semifinale, risultando ...