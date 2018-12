Mondiale per club | i giapponesi del Kashima volano in semifinale

Calcio - Mondiale per club 2018 - Kashima Antlers-Guadalajara 3-2 : i giapponesi affronteranno il Real Madrid in semifinale : Il primo quarto di finale del Mondiale per club di Calcio ha visto i giapponesi del Kashima Antlers battere 3-2 i messicani del Chivas di Guadalajara. Il club campione d’Asia è riuscito ad avere la meglio in rimonta, con un’ottima gara nel secondo tempo e a regalarsi così la possibilità di affrontare il Real Madrid in semifinale. Alle 17.30 si svolgerà invece la sfida tra i padroni di casa dell’Al-Ain e i tunisini dell’Espérance, con la ...

Boxe - c è Alvarez l uomo da 365 milioni di dollari. Con Fielding per il Mondiale supermedi : ''Un altro incontro con Mayweather lo vorrebbe tutto il mondo della Boxe...'. Vero, come è vero anche che il buon Floyd, ormai 41enne, con la Boxe che conta sembra aver detto basta. Sembra... ...

Canelo Alvarez-Rocky Fielding - Mondiale WBA pesi supermedi : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre, Canelo Alvarez e Rocky Fielding si sfideranno al Madison Square Garden di New York per il Mondiale WBA dei pesi supermedi. Si preannuncia un incontro stellare nella Grande Mela: da una parte il 28enne messicano al debutto in questa categoria ma che detiene le cinture iridate dei medi e dei superwelter, dall’altra il 31enne inglese che detiene la cintura. Entrambi hanno in dote il colpo del ...

Boxe - Canelo Alvarez vs Rocky Fielding : Mondiale WBA supermedi - il messicano per la terza cintura! : Grande notte di Boxe al Madison Square Garden di New York (USA), Canelo Alvarez e Rocky Fielding saliranno sul ring per sfidarsi nel match che mette in palio il Mondiale WBA dei pesi supermedi. Il messicano, forte di un record di 50 vittorie e una sola sconfitta, se la dovrà vedere con l’inglese (27-1) che difende la cintura: si preannuncia un incontro particolarmente acceso e vibrante dove non dovrebbero mancare gli spunti. Alvarez, ...

Formula E - tutto pronto per l’inizio del Mondiale : si parte con l’E-prix in programma sul circuito di Riad : Al via undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca il nome d’eccezione di Felipe Massa Mediaset torna a trasmettere in esclusiva in chiaro il Mondiale di Formula E. Il campionato del mondo delle monoposto elettriche potrà essere visto in diretta per le prossime cinque stagioni solo su Italia 1. Si comincia domani con l’E-Prix inaugurale in Arabia Saudita. Italia 1 si collegherà in diretta dal circuito di Riad alle ore ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : subito record Mondiale per Faith Miller nel junior compound : Inizia col botto il Roma Archery Trophy l’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco: alla Fiera di Roma, nel primo turno di qualifiche (disputato, peraltro, in tutte le specialità) c’è subito un record del mondo, realizzato dall’americana Faith Miller nel junior compound: il nuovo primato sulle 60 frecce a 18 metri di distanza è di 594, contro il 593 precedentemente realizzato dalla connazionale ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : oro e record Mondiale per la Titmus nei 400 stile libero femminili : Nuoto, Mondiali vasca corta: 400 stile libero femminili vinti dall’australiana Ariarne Titmus davanti alle cinesi Wang e Li Nuoto, Mondiali vasca corta, gara bellissima nei 400 stile libero femminili. Un duello serrato per l’oro durato per tutta la gara tra l’australiana Titmus e la cinese Wang padrona di casa quest’oggi. La medaglia d’oro, con nuovo record del mondo, è andata alla Titmus, con Wang e ...

River Plate - il Mondiale per Club per salire sul tetto del mondo : Il River Plate va a caccia del Mondiale per Club, torneo organizzato dalla FIFA, giunto alla sua quindicesima edizione che si gioca anche quest’anno negli Emirati Arabi Uniti.La formula di questo torneo prevede la partecipazione dei vincitori delle sei competizioni continentali più la squadra campione nazionale del paese ospitante.Un vecchio e nostalgico come me è però rimasto affezionato alla cara vecchia Coppa Intercontinentale, che ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. Determinazione e prime delusioni per l’Italnuoto che sale sull’altalena nella terza giornata : La terza giornata del Mondiale di Hangzhou mette l’ItalNuoto sull’altalena delle emozioni: gioie e delusioni si rincorrono a getto continuo ma, ancora una volta, si deve partire da un dato oggettivo: cinque posti in semifinale e due posti in finale conquistati al mattino e altri due posti in finale al pomeriggio: sono tanti. Al giro di boa l’Italia ha partecipato con un atleta o una squadra a 13 finali sulle 21 fin qui ...

Mondiale per Club - Al-Ain ai quarti : decisivi i rigori : ROMA - I padroni di casa dell' Al-Ain accedono ai quarti del Mondiale per Club . Si è aperto con una partita piena di gol e ribaltoni la kermesse della Fifa in corso negli Emirati Arabi. La formazione ...

Mondiale per Club - l'Al-Ain rimonta 3 gol e va ai quarti : TORINO - La formazione dell' Al-Ain , vincitrice della Champions asiatica, si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club - che si sta svolgendo negli Emirati Arabi - battendo ai calci di ...

Mondiale per club - oggi il via. Real Madrid-River Plate finale scontata? : Real Madrid campione del mondo: un'altra notte da... galattici PARTECIPANTI - Al-Ain e Team Wellington si sfidano in una gara ad eliminazione diretta per accedere al secondo turno, dove incontreranno ...

Ruanda : Banca Mondiale conferma prospettive di crescita paese del 7 - 2 per cento nel 2018 : Kigali, 12 dic 16:20 - , Agenzia Nova, - L'economia del Ruanda manterrà per il 2018 una crescita del 7,2 per cento. Lo ha riferito la Banca mondiale nell'ultimo aggiornamento delle... , Res,

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. Fabio Scozzoli e il legno che brucia : c’è spazio per il riscatto : Odio e amore: i 100 rana ormai sono un’altalena di emozioni per Fabio Scozzoli. L’amore per questa disciplina viene da lontano, dagli insegnamenti di Tamas Gyertyanffy e dal fatto che alle Olimpiadi quella e solo quella può essere la sua gara, l’odio deriva dal fatto che quando sbaglia questa gara poi tirarsi fuori dalle sabbie mobili è molto difficile. Basti ricordare cosa accadde a Barcellona 2013 quando il ranista romagnolo ...