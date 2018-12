Milan | Gattuso e Higuain sotto esame | il flop in Europa League costa caro

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Milan - Gattuso : “sono incazzato nero - eliminazione giusta” : Brutta sconfitta per il Milan ed eliminazione in Europa League, nonostante errori arbitrali Gennaro Gattuso non trova alibi: “sono incazzato nero, bisogna capire che il Milan ha milioni di tifosi. Sugli episodi possiamo discutere, ma quando crei 7-8 palle gol e alla prima difficoltà inizi a commettere errori in serie, è giusto che vai fuori. Abbiamo regalato la partita all’Olympiacos. Prima di pensare all’arbitro, alla ...

Olympiacos-Milan - Gattuso : “Regalate ingenuità in un ambiente così” : OLYMPIACOS MILAN, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rino Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sconfitta contro l’Olympiacos e la conseguente eliminazione dall’Europa League: “C’è tanta delusione, ci sono milioni di tifosi e non dobbiamo dimenticarlo. Avevamo la partita in mano, quando vai in uno stadio così e alla […] L'articolo Olympiacos-Milan, Gattuso: “Regalate ...

Olympiacos-Milan - tutta l’onestà di Gattuso : “incazzato nero - ma è giusto che andiamo a casa” : Olympiacos-Milan, Gattuso si è definito incazzato nero per quanto visto oggi dalla sua squadra: niente scuse ‘arbitrali’ Olympiacos-Milan, una gara che farà discutere. I rossoneri sono fuori dall’Europa League a causa di un rigore inesistente assegnato ai greci per atterramento di Torosidis. Gennaro Gattuso però, non ha voluto piangersi addosso ed una volta presentatosi ai microfoni di Skysport, ha parlato di tutte le ...

Europa League - scandalo ad Atene : Milan eliminato da un rigore inesistente - che disfatta per Gattuso! : Milan sconfitto ed eliminato dall’Olympiacos in una gara nettamente condizionata da una direzione arbitrale sotto il livello atteso in Europa League Il Milan nella bolgia di Atene, ha perso per 3-1 contro l’Olympiacos, venendo dunque estromesso dall’Europa League. Sarebbe bastata una sconfitta con un solo gol di scarto ai rossoneri, ma sul punteggio di 2-1 è stato assegnato un calcio di rigore assolutamente scandaloso ...

Olympiacos-Milan - le formazioni ufficiali : Gattuso si affida a Cutrone e Higuain : OLYMPIACOS MILAN formazioni ufficiali – Serata da dentro o fuori per il Milan di Rino Gattuso, ultima italiana che ancora deve conoscere il suo destino europeo. Partono da una situazione di vantaggio i rossoneri, che all’andata sconfissero per 3-1 i greci e oggi proprio contro i biancorossi si giocheranno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. […] L'articolo Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida ...

Milan - Gattuso conferma il 4-4-2 : Castillejo favorito su Suso : Dopo il sole e la temperatura gradevole di ieri, Atene s'è risvegliata sotto una pioggia battente: dovrebbe comunque attenuarsi a ridosso di Olympiacos-Milan, che qui si giocherà in seconda serata, ...

Milan - Gattuso 'L ambiente di Atene I tifosi non giocano' : Atene - Domani sera allo stadio Karaiskakis del Pireo, uno tra i più bollenti d'Europa, il Milan si gioca in casa dell'Olympiacos la qualificazione ai sedicesimi di finale dell'Europa League: una ...

Milan - Gattuso : "Suso da valutare. Fondamentale passare il turno" : Il discorso vale anche per Higuain, che resta uno dei migliori al mondo e non deve preoccuparsi se non segna da un po' di tempo. Il suo nervosismo è comprensibile ma tante volte ci ha trascinato coi ...