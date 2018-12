Milan Fuori dall' Europa League - Parodia - Gli Autogol | Gli Autogol

Milan - sentenza Uefa : pareggio di bilancio entro 2021 o fuori un anno dalle coppe : pareggio di bilancio entro il 2021 oppure un anno fuori dalle coppe europee. È quanto ha deciso la Uefa con la sentenza sul caso del mancato rispetto del Fair play finanziario del Milan nel triennio 2014-2017. Come si legge in una nota, la camera arbitrale dell’Organo Uefa di controllo finanziario dei vlub (Cfcb) ha preso questa strada “dopo la sentenza del Tribunale arbitrale dello sport” che aveva annullato la precedente decisione ...

Atene - la brutta figura del Milan (in campo e fuori) : La partita Olympiakos-Milan 3-1, e già così potrebbe bastare. Anzi, dovrebbe bastare. I rossoneri avevano due risultati su tre al Pireo, anzi potevano anche perdere con un solo gol di scarto. Invece, hanno perso male e hanno salutato l’Europa League. Certo, il girone non era semplicissimo, Betis e Olympiakos non erano clienti facili e si sono rivelati tali. Ma non c’è molta differenza con il Marsiglia e l’Eintracht Francoforte ...

Diretta ⚽ Europa League : dentro o fuori Olympiakos e Milan - ultima giornata : dentro o fuori, qualificazione o eliminazione?! Si torna a commentare una gara live dopo Lazio - Milan. L'ultima giornata di Europa League conclude la fase a gironi dove spicca in vetta il Betis Siviglia a 11 punti, il Milan a 10, l'Olympiakos a 7 ed il fanalino di coda Dudelange a 0. Data per scontata la vittoria del Betis e quindi la leadership del girone F, il secondo posto si gioca al Pireo dove al Milan può bastare anche una sconfitta di ...

Fuori dalla mostra di Banksy nascono due nuovi murales : Tvboy a Milano : Al museo Mudec di Milano è in corso, dal 20 novembre 2018 (fino al 14 aprile 2019), l’ennesima mostra su Banksy NON autorizzata da Banksy, il più noto e allo stesso tempo ignoto artista del panorama della street art.Infatti l’artista non autorizza nessuna mostra e lo scrive a chiare lettere sul sito ufficiale nella sezione “show”, traducendo approssimativamente:"i membri del pubblico dovrebbero essere consapevoli che c'è stata una recente ondata ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : sorteggiati i campi degli ottavi di finale. In casa Juve - Napoli e Milan - fuori Fiorentina ed Atalanta : Sorteggiate in Lega Serie A le squadre che giocheranno in casa gli ottavi di Coppa Italia: il procedimento interessava cinque delle otto gare, quelle che si disputeranno tra “squadre di Serie A testa di serie e squadre di Serie A non testa di serie“. Soltanto due le partite vedranno la formazione sulla carta favorita giocare lontano dalle mura amiche. L’Atalanta infatti si giocherà un posto nei quarti a Cagliari, mentre la ...

Milano. Come cambiano le regole per gli eventi ammessi al Fuorisalone : Un Fuorisalone più attento alla qualità dei progetti, capace di integrarsi con le celebrazioni per i cinquecento anni della morte

Aids - Milano aprirà il Checkpoint : informazioni e test Hiv fuori dall’Ospedale : Un vecchio autobus a due piani, decorato con motivi floreali dai colori accesi, è già in viaggio da ieri per le strade di Milano. Un altro attraversa Roma e sulle fiancate ha omini sospesi dentro bolle trasparenti. I passanti puntano gli smartphone e lo spettacolo comincia. E’ la magia della realtà aumentata. I disegni – opera di street artist – prendono vita. Foglie e petali si muovono, sembrano staccarsi dalle finestre del ...

Milan - operato al ginocchio Bonaventura : starà fuori 8-9 mesi : MilanO - Sono più lunghi del previsto i tempi di recupero per Giacomo Bonaventura . Con un comunicato ufficiale il Milan ha annunciato che è riuscita perfettamente l'operazione al ginocchio sinistro ...

Milan - Gattuso oltre la beffa : "La squadra ha tirato fuori qualcosa in più" : Il pareggio della Lazio è arrivato al 94' e ha privato all'ultimo respiro il Milan di Gennaro Gattuso - in piena emergenza infortunati - dei tre punti contro una diretta avversaria per il quarto posto:...