Milan-Fabregas | aggiornamenti | ora si può davvero | c’è la conferma!

Milan - c'è Fabregas : lo spagnolo preme - Leonardo vuole lo sconto dal Chelsea : La sanzione della Camera Giudicante della Uefa non ha messo le catene al mercato del Milan per gennaio, ma la società rossonera dovrà valutare con estrema cautela tutte le operazioni fino al 2021. Non ...

Milan - senti Fabregas : “È una situazione difficile. Non è quello che voglio” : Fabregas Milan – Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, obiettivo di calciomercato del Milan per il mercato di gennaio, ha vuotato il sacco e parlato del suo futuro dopo l’ultima partita di Europa League disputata dal club londinese. E le sue parole di fatto non sembrano smentire affatto lo scenario trapelato fino a questo momento sulla […] L'articolo Milan, senti Fabregas: “È una situazione difficile. Non è quello ...

Calciomercato Milan - l’ultima idea per il centrocampo : si raffredda Fabregas : Calciomercato Milan, con Fabregas che sembra allontanarsi, il ds rossonero Leonardo sta vagliando una nuova ipotesi in mediana Calciomercato Milan, dopo la sentenza dell’Uefa di questa mattina, il club rossonero ha capito di potersi muovere sul mercato nelle prossime sessioni, anche se dovrà farlo senza far follie. Il ds Leonardo si sta dunque mettendo alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa, su tutti un centrocampista ...

Milan - Fabregas si avvicina ai rossoneri : Leonardo vuole chiudere : Milan Fabregas – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan, Fabregas si avvicina ai rossoneri: Leonardo vuole chiudere ...

Milan - per Fabregas serve pazienza : Ultime su Cesc Fabregas. Secondo la Gazzetta dello sport, il centrocampista catalano è il grande obiettivo del Milan per gennaio. Ma serve pazienza, fino a quando sia il Chelsea che il giocatore non abbasseranno le pretese, Leonardo non potrà partire ...

Milan-Fabregas : lo spagnolo vicino ai rossoneri. La conferma di Leonardo : MILAN FABREGAS – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Fabregas: lo spagnolo vicino ai rossoneri. La conferma di Leonardo ...

Milan - Leonardo : “Ibra non arriverà. Fabregas? Attenzione al FPF” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan, ha chiuso all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: “Peccato, sarebbe stata una storia bellissima. Aveva dato la sua parola ai Los Angeles Galaxy. Loro sono venuti incontro alle sue condizioni e lui ha preferito restare, era sempre stato chiaro. Lui ci ha […] L'articolo Milan, Leonardo: “Ibra non arriverà. ...

Fabregas al Milan? Ecco le quote dei bookmakers : Il contratto suo con il Chelsea scadrà nel 2019 e le ultime indiscrezioni parlano di un crescente interesse del Milan per Cesc Fabregas. La dirigenza rossonera ha preso contatto con il club inglese e l’entourage del giocatore, che dai tempi dell’Arsenal ha un buon legame con Ivan Gazidis, ex direttore dei Gunners e nuovo amministratore delegato dei rossoneri. Tutti elementi che, nelle ultime ore, hanno fatto vertiginosamente ...

Fabregas al Milan - il giocatore chiede un super-ingaggio : ecco le cifre : Da giorni si parla di un forte interessamento del Milan per Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea che – probabilmente – cambierà squadra a gennaio. Leonardo e Maldini avrebbero individuato nel giocatore spagnolo il profilo giusto da inserire nel centrocampo di Gattuso. Fabregas, infatti, sarebbe il regista ideale per il gioco dell’allenatore calabrese. Tuttavia, dopo il prezzo fissato dal Chelsea per il cartellino del classe 1987, ...

Intoppo Fabregas - ma la moglie spinge per il Milan : Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport , il problema resta sempre lo stesso: ossia il muro di Roman Abramovic, il quale chiede addirittura 10 milioni di euro per la cessione immediata del ...

Cesc Fabregas al Milan? I bookmakers dicono sì : Cesc Fabregas è in rotta con il Chelsea a causa dello scarso utilizzo, il Milan sta alla finestra per accaparrarsi il centrocampista Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2019, ma le ultime indiscrezioni parlano di un crescente interesse del Milan per Cesc Fabregas. La dirigenza rossonera ha preso contatto con il club inglese e l’entourage del giocatore, che dai tempi dell’Arsenal ha un buon legame con Ivan Gazidis, ex ...

Milan Fabregas : si può? Sarri dice no : Milan Fabregas: Sarri SI SBILANCIA- Negli ultimi giorni il nome di Francesc “Cesc” Fabregas è salito alla ribalta per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri, complici anche gli infortuni di Biglia e Bonaventura, sono alla ricerca di un altro centrocampista centrale, e la scelta pare essere caduta sul regista del Chelsea. In questa […] L'articolo Milan Fabregas: si può? Sarri dice no proviene da Serie A News ...

Milan-Fabregas : lo spagnolo vicino ai rossoneri. Gattuso sogna il colpo : MILAN FABREGAS – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Fabregas: lo spagnolo vicino ai rossoneri. Gattuso sogna il colpo ...

Milan-Chelsea : con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso sogna lo spagnolo : Fabregas MILAN – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Chelsea: con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso ...