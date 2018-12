Milan | Bakayoko | Higuain | plusvalenze | è il momento dei conti

Kessie-Bakayoko - non si passa. Gattuso al Milan ha eretto il suo muro a centrocampo : A centrocampo così tanti muscoli e centimetri non si vedevano da oltre quattro anni. Al Milan la virata di Gattuso sulla doppia diga in mediana riporta i rossoneri alla primissima era post Allegri, ...

AC Milan : Tiémoué Bakayoko riconquista il mister Gennaro Gattuso : Il Corriere dello Sport, che ha anche accreditato un 7/10, non ha esitato a confrontarlo con un certo Marcel Desailly. "Ricorda il migliore Desailly quando con i suoi" tentacoli "intercetta un numero ...

Milan-Chelsea : con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso sogna lo spagnolo : Fabregas MILAN – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Chelsea: con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso ...

Milan-Parma - pagelle Gazzetta : Bakayoko e Cutrone migliori in campo : Il giorno dopo la bella e importantissima vittoria contro il Parma, la Gazzetta dello Sport ha voluto premiare la grinta dimostrata dal Milan di Rino Gattuso. Nelle pagelle del quotidiano sportivo, non c’è traccia di insufficienze per nessun giocatore rossonero. Due i migliori in campo secondo la Rosea, che ha voluto premiare con un bel 7 in pagella le prestazioni di Tiemoué Bakayoko e Patrick Cutrone, quest’ultimo autore del gol ...

Milan-Parma - Gattuso : “Bravi a reagire - vittoria fondamentale. Contento per Bakayoko e Mauri” : Al termine della gara vinta dal Milan sul Parma, questo il commento a Sky Sport dell’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso: “Siamo stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 96 minuti. Penso che la squadra abbia dimostrato carattere e concentrazione. Il Parma sa difendere bene e poi ha delle schegge davanti. Noi abbiamo saputo subito reagire, è stata una vittoria fondamentale. La squadra secondo me ha sviluppato bene. ...

Maldini dopo Milan-Parma : “Gazidis pedina importante - Bakayoko sta facendo partite incredibili” : Intervistato da Milan TV al termine del match vinto contro il Parma, Paolo Maldini ha parlato – tra le altre cose – dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato e dell’ottima prestazione di Bakayoko. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me è stata una partita giocata ottimamente con una squadra che ha messo in difficoltà grandi e piccole. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire ...

Milan-Parma - Cutrone e Bakayoko ci saranno : Dopo l’ottima notizia del possibile esordio di Andrea Conti contro il Parma, mister Gattuso può ancora sorridere. Bakayoko e Cutrone, usciti malconci dalla sfida di Europa League contro il Dudelange, saranno regolarmente a disposizione nel lunch match della 14^ giornata di Serie A. Il centrocampista partirà certamente titolare e ritroverà al suo fianco Franck Kessié, al quale era stato concesso un turno di riposo in Europa League. ...

Milan - ancora guai : le ultime sull'infortunio di Bakayoko : Ennesimo infortunio della stagione del Milan, Bakayoko costretto a fermarsi dopo la gara di Europa League contro il Dudelange Milan, anche Bakayoko costretto ad uno stop. Il centrocampista francese ...

Sky Bakayoko e Cutrone : le loro condizioni dopo Milan-Dudelange : Peppe di Stefano a Sky Sport nel post-partita ha spiegato che Tiemoué Bakayoko ha un problema alla caviglia. Per questo è stato sostituito, non si sa se si tratti di una distorsione. Domani verranno ...

Milan - Bakayoko ha un chiaro obiettivo : Secondo il Corriere dello sport, Timouè Bakayoko ha l'obiettivo di convincere Leonardo a pagare i 35 milioni per il suo riscatto. Nelle ultime uscite si è visto un giocatore con delle buone qualità.

Milan - Bakayoko : “Porto i rossoneri tra le prime quattro” : Il centrocampista francese del Milan Tiemoué Bakayoko ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione in rossonero, delle difficoltà iniziali, si era parlato addirittura di uno scambio di prestiti con la Roma, fino all’attuale consacrazione che ne fa l’uomo in più per il centrocampo di Gattuso per la seconda parte della stagione. -> […] L'articolo Milan, Bakayoko: “Porto i rossoneri tra le prime ...

Milan - Bakayoko sicuro : “Conte e Gattuso sono piuttosto simili. I fischi? Non fanno piacere - ma li capisco” : Il centrocampista del Milan ha parlato della sue esperienza al Milan, facendo un paragone tra Gattuso e Conte, avuto nella sua esperienza al Chelsea Un inizio difficoltoso, seguito poi da un lento miglioramento che gli ha permesso di conquistarsi un ruolo da titolare nel cuore del centrocampo. Spada/LaPresse Tiemoué Bakayoko ha convinto Gattuso, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio dopo la tanta panchina subita nelle prime gare di ...