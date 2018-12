Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : 'Basta razzismo'. Corteo anche a Torino : 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb, che sta sfilando ...

Roma - Migranti in piazza contro il decreto sicurezza. Soumahoro (Usb) : “Gli invisibili fanno sentire la loro voce” : Il sindacato di base Usb guidato da Aboubakar Soumahoro ha portato in piazza alcune migliaia di migranti da tutta Italia per dire no alla legge Salvini che ha eliminato la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. “Gli invisibili hanno preso il loro destino il mano – afferma Soumahoro – questa piazza finalmente vede gli esclusi gli sfruttati prendere il loro destino in mano”. Con lo slogan “Get up stand ...

Integrazione Migranti - con dl sicurezza progetto Accademia rischia di chiudere : Vista la riduzione della cifra pagata dallo Stato per ogni migrante l'iniziativa di Bergamo, voluta dalla Caritas, dal sindaco e dalla Confindustria locale potrebbe essere annullata -

Incontro tra il Papa e Conte - udienza fissata da tempo : sullo sfondo il tema dei Migranti : di Franca Giansoldati CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata ...

Migranti - manifestarono contro le ronde dell’estrema destra al confine Italia-Francia : condannati per favoreggiamento : “Fino a quando ci saranno frontiere militari, giuridiche o economiche che mettono a repentaglio la vita di persone costrette a emigrare in cerca di una vita migliore ci saranno ‘delinquenti solidali’ come noi che li sosterranno lungo il loro viaggio”. Così Benoît Ducos, 48 anni, falegname e volontario del soccorso alpino di Briançon, commenta la condanna per “favoreggiamento all’ingresso in territorio francese di persone senza documenti” di ...

Carovana Migranti - bambina muore disidratata al confine USA - Sky TG24 - : Secondo il Washington Post la piccola arrivava dal Guatemala. L'episodio potrebbe riaccendere le polemiche sul trattamento dei migranti al confine e sui centri di accoglienza

Papa Francesco : "rispettare dignità umana supera i conflitti"/ Migranti - "accoglienza è responsabilità morale" : Papa Francesco su Migranti e guerre: 'rispettare dignità umana unico modo per superare i conflitti'. In merito all'accoglienza, 'responsabilità morale'

Como - “centinaia di Migranti trasportati in treni merci verso la Germania in condizioni proibitive” : 2 arresti : La polizia di Como ha eseguito due arresti in carcere, ordinati dal Tribunale di Milano, nei confronti di due soggetti ritenuti appartenenti ad un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso paesi del centro e nord Europa, in particolare verso la Germania. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno permesso di accertare che la banda ha favorito il trasporto di diverse centinaia di persone, molte ...

Migranti - altri guai per l'ong "Open arms" Per i pm c'è "violenza contro il governo" : Non solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è l'accusa già più volte contestata alle associazioni di volontari che soccorrono Migranti in mare. Ai responsabili di Open Arms la Procura di Ragusa contesta, a chiusura delle indagini sui "salvataggi" effettuati nel marzo 2018, anche l'accusa di violenza privata ai danni del governo italiano, ed in particolare del ministero degli Interni. Rifiutando di seguire le indicazioni che ...

