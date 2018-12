Mercato NBA | Phoenix e Memphis confondono i Brooks | salta lo scambio già fatto per Trevor

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...

Mercato NBA - il sogno degli L.A. Clippers : firmare sia Durant che Leonard nel 2019 : Per la seconda volta in questa stagione i Toronto Raptors hanno evitato di schierare Kawhi Leonard nella loro tappa allo Staples Center. Era già successo lo scorso 5 novembre nella sfida vinta contro ...

Mercato NBA - il “doppio sogno” dei Clippers per la free agency del 2019 : Mercato NBA, i Los Angeles Clippers si apprestano a vivere un’estate ricca di capovolgimenti in merito al roster di Rivers Il Mercato NBA è entrato nel vivo per quanto concerne la stagione 18/19, ma già si fa un gran parlare della free agency della prossima estate, quella del 2019. Sì perchè tra meno di un anno potremmo assistere ad una delle più calde estati degli ultimi anni, con diversi cestisti che potrebbero cambiare casacca ...

Mercato NBA – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

Mercato NBA - colpo dei Denver Nuggets : firma Nick Young : Denver Nuggets, Nick Young ha firmato da free agent dopo l’infortunio di Gary Harris out per 4 settimane Mercato NBA – Denver Nuggets, Nick Young va ad arricchire il reparto esterni della squadra “guidata” da Jokic. La guardia andrà a prendere il posto di Gary Harris, momentaneamente ai box per un infortunio. Quest’ultimo starà fuori per circa un mese, dunque i Nuggets hanno scelto Young per sopperire a ...

Mercato NBA – Lakers su Trevor Ariza : sacrificato un membro importante del roster giallo-viola! : Los Angeles Lakers su Trevor Ariza: Magic Johnson strudia una trade che possa coinvolgere Lakers, Suns e una terza squadra Nonostante il roster dei Lakers sembra, finalmente, aver trovato un certo equilibrio che nelle ultime 6 partite ha permesso ai giallo-viola di ottenere 5 vittorie e 1 sconfitta, la sensazione è che manchi ancora un ultimo tassello per andare fino in fondo alla stagione. Magic Johnson avrebbe individuato in Trevor Ariza ...

Mercato NBA : trade a 3 tra Milwaukee - Cleveland e Washington - i dettagli : Mercato NBA: Milwaukee, Cleveland e Washington hanno messo a segno una trade che ha portato Hill ai Bucks Milwaukee, Cleveland e Washington sono state le protagoniste dell’ultima trade che ha scosso il Mercato NBA. Si sono mossi diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero ‘pesare’ molto dato che in ballo ci sono squadre che puntano ai playoff come i Bucks. Proprio la franchigia di Milwaukee ha ricevuto George Hill e ...

Mercato NBA - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

Mercato NBA - tre free agent “testati” dai Philadelphia 76ers : Philadelphia 76ers alla ricerca di un esterno per allargare le rotazioni dopo la trade che ha portato Butler ai Sixers da Minnesota I Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un innesto nel reparto esterni. Una guardia/ala che possa dare punti e difesa alla second unit dei Sixers entrando dalla panchina, un po’ scialba dopo la trade che ha portato sì Butler alla corte dei 76ers, accorciando però le rotazioni dato che sono state due le ...

Mercato NBA – Kevin Love via dai Cavs? Con l’offerta giusta sarebbe rebuilding totale : I Cavs potrebbero lasciare andare Kevin Love in caso di offerta impossibile da rifiutare: a quel punto in Ohio sarebbe rebuilding totale I Cleveland Cavaliers erano ripartiti con un piano preciso per la stagione 2018: anche senza LeBron James l’obiettivo é giocare i Playoff. Dunque niente stravolgimenti del roster, squadra affidata a Kevin Love e tanta voglia di rivalsa. L’infortunio del nuovo volto della franchigia, ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena sull’affare Butler-Sixers : i Lakers si erano inseriti offrendo Ingram! : Jimmy Butler sarebbe potuto finire ai Los Angeles Lakers: prima dell’accordo con i Sixers, la franchigia losangelina avrebbe messo sul piatto Brandon Ingram I Los Angeles Lakers avrebbero provato a fare un’offerta per strappare Jimmy Butler ai Timberwolves. Il Clamoroso retroscena è firmato dal giornalista Tim MacMahon di ESPN. La situazione di Butler è ormai nota a tutti: il giocatore ha forzato in tutti i modi la sua cessione, ma i ...

Mercato NBA – Caos Wizards - i Kings provano il colpo : si studia la trade per Otto Porter jr. : I Kings provano a sfruttare i problemi di inizio stagione in casa Wizards: Sacramento ha messo gli occhi su Otto Porter jr. Inizio di stagione non di certo facile per gli Washington Wizards che, dopo 23 partite sono fuori dalla zona Playoff con 9 vittorie e 14 sconfitte. La franchigia capitolina sta cercando ancora di trovare la quadra e, dopo qualche problema di spogliatoio, non ha fatto mistero di voler ascoltare offerte per ogni ...

Mercato NBA – Phoenix Suns su Markelle Fultz : ecco la possibile trade : I Phoenix Suns mostrano interesse per Markelle Fultz: si studia la possibile trade che potrebbe accontentare i Philadelphia 76ers I Philadelphia 76ers attendono con pazienza nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ non ha più tempo per aspettare il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e vogliono farlo subito. Non per questo ...