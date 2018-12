Mercato europeo | crolla Alfa Romeo a -48% | Jeep cresce a + 29%

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) L'unione dei costruttori europei (Unrae) ha reso disponibili i dati di vendita del settore automobilistico a novembre in Europa. Per l'Italia il verdetto amaro riguarda, che cala nelle vendite del -48%. Il brand del Biscione sta chiudendo piuttosto male questo 2018, anche se nel periodo gennaio-novembre il calo è contenuto al -2,3%, grazie a 75.000 auto vendute. Senza il contributo di Mito e 4C fuori produzione e conGiulietta forte solo in Italia, il marchio può affidarsi in Europa solo a Giulia e Stelvio. Urgono rinforzi per ampliare la gamma, dunque si spera vivamente che venga dato disco verde alla produzione del nuovo suv a Pomigliano d'Arco. Tutt'altro clima si respira all'interno di un altro brand del gruppo Fca, ovvero. Il marchio americano è cresciuto in un solo mese di oltre il 29%, presentando la migliore crescita mensile dopo Jaguar. Considerando ...