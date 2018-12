Meghan Markle ai British Fashion Awards e gli altri gossip della settimana

Principe Harry e Meghan Markle - la foto riciclata per gli auguri di Natale è molto poco royal : Come da tradizione, anche il Principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato sugli account ufficiali di Kensington Palace la loro cartolina d’auguri per il Natale. Peccato che la foto scelta non abbia nulla a che vedere con il Natale. Si tratta infatti di uno scatto realizzato dal fotografo Chris Allerton il giorno del loro matrimonio e rimasto finora inedito. Ci sono Harry e Meghan abbracciati, lei con l’abito bianco a sirena e lui ...

Meghan Markle fuori dal web : chiusi tutti i suoi profili social : I dettami reali e le regole di corte mal si sposano con il carattere fiero e indipendente di Meghan Markle, moglie del principe Harry, duchessa di Sussex e “reale” in dolce attesa. La “faida” con la cognata Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, non accenna a placarsi e la frustrazione sale per entrambe. Stop ai profili social di Meghan Markle La Meghan “di prima” aveva un blog personale, “The Tig”, sul quale ...

Meghan Markle - il vero motivo del trasloco da Kensington ha a che fare con la morte di Lady Diana : Secondo la corrispondente reale Emily Andrews, dietro al trasloco del principe Harry e di Meghan Markle da Kensington Palace al castello di Windsor non ci sarebbero solo le tensioni con i cognati William e Kate. Il vero motivo che avrebbe portato i duchi del Sussex a prendere questa decisione sarebbe infatti un altro e avrebbe a che fare con la morte di Lady Diana, la mamma di Harry. Il principe non vuole che la sua Meg soffra come Diana: ...

Meghan Markle è la persona vivente più cercata su Google nel 2018 : Meghan Markle fa tendenza a livello globale. La duchessa di Sussex è a tutti gli effetti la celebrità vivente più amata del web. Il suo look, la sua storia, il suo matrimonio con il principe Harry, ...

Meghan Markle «stressata e frustrata» per non potersi difendere (online) : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiLe voci di tensioni familiari all’interno di Kensington Palace vanno avanti ormai da un mese, e sembra che la duchessa del Sussex stia iniziando a sentire la ...

Meghan Markle - la rivelazione : “La moglie del principe Harry vuole partorire in casa sotto ipnosi” : Meghan Markle starebbe pensando di partorire in casa sotto ipnosi. A dare la notizia è il tabloid britannico Express, secondo cui a suggerire questa ipotesi alla moglie del principe Harry sarebbe stata la madre Doria, insegnante di yoga. Insieme, le due donne starebbero valutando infatti la tecnica dell’Hypnobirthing, che si basa su una serie di esercizi di respirazione, meditazione, concentrazione e auto-ipnosi. L’obiettivo, al momento ...

Kate Middleton a colloquio con la Regina. Per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton è stata avvistata sola mentre entrava a Buckingham Palace alla guida della sua Range Rover. Ad attenderla la Regina Elisabetta. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, la Duchessa di Cambridge sarebbe stata convocata per un tè a tu per tu con la Sovrana. Il motivo di tale colloquio è Meghan Markle. Ormai le voci di tensioni tra le due Duchesse sono incontrollate. A nulla sono valsi i tentativi della Corte (e della stessa ...

Meghan Markle e Harry non passeranno insieme la mattina di Natale : Harry e Meghan Markle si apprestano a passare il loro secondo Natale a corte, ma soprattutto il primo da quando sono marito e moglie. I duchi di Sussex, però, trascorreranno l'intera...

Volontariato e fast food : il Natale di Meghan Markle (prima di incontrare Harry) : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiDalle strade polverose di Skid Row ai saloni luccicanti di Sandringham House. La vita di Meghan Markle è cambiata radicalmente nel giro di pochi anni: l’incontro ...

Le voci si fanno più insistenti : Meghan Markle è incinta di due gemelle : Per onor di cronaca, altrettanto si disse anche con Kate, ma nel suo caso non si ebbe nessun parto gemellare. In secondo luogo, come da tradizione, la famiglia reale britannica non anticipa mai il ...

Google - ecco le parole più cercate nel 2018 : dominano Meghan Markle - i Mondiali e CR7 : Tra le notizie più cercate in tutto il mondo nel 2018 , invece, troviamo ancora i Mondiali, che superano, nell'ordine, l' uragano Florence , la lotteria Mega Millions e il Royal Wedding . Proprio il ...