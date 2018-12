Mario Draghi orgoglio italiano | ' Così abbiamo limitato lo strapotere della Germania'

Mario Draghi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa : "Sono orgoglioso di essere italiano" : "Sono orgoglioso di essere italiano". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendosi agli studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si trova per il conferimento di una laurea Honoris causa.Draghi ha invitato gli studenti ad avere coraggio, perché senza di esso "non si va da nessuna parte". L'incoraggiamento agli studenti è arrivato in risposta alle parole del rettore dell'Ateneo, Pierdomenico Perata, ...

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all'economia europea di Mario Draghi : Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea non acquisterà più titoli di debito. Cosa cambia e perché è stata così importante per l'Eurozona

Mario Draghi - stop al quantitative easing e allarme rosso sul debito di Eurolandia : ' La ripresa economica dell'eurozona si sta indebolendo ma resta un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro'. 'Sono ancora necessari stimoli significativi della politica monetaria ...

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all’economia europea di Mario Draghi : (Foto: Luo Huanhuan/La Presse) Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea cesserà gli acquisti netti di bond, ma i tassi di interesse rimarranno invariati fino all’estate del 2019. L’attesa conferma è giunta dal consiglio direttivo della Bce, con una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria che pone ufficialmente fine all’espansione di bilancio attraverso il Quantitative easing voluta da Mario Draghi. Il ...

'Serve piena aderenza alle regole Ue' - così Mario Draghi - : Roma, 13 dic., askanews, - La Banca centrale europea ha ritoccato al ribasso le previsioni di crescita dell'area euro sul 2018, al più 1,9% e sul 2019, al più 1,7%. La stima sul 2020 è stata ...

L'anno di Mario Draghi : Mario Draghi è entrato nel suo ultimo anno di regno e, mentre la corsa per la successione s'accende, arriva il momento dei bilanci, delle celebrazioni, se non della vera e propria eulogia. Scrittori ...

Mario Draghi - il nuovo imperatore d’Europa : Nel momento in cui scrivo queste righe mi sembra già chiaro che la Commissione europea non lascerà passare la “manovra italiana” e farà diventare operativa la procedura d’infrazione con tutte le pesanti conseguenze del caso. L’Italia è un Paese troppo importante per poter essere trattato come la Grecia. Basterebbe questo per dire che a Bruxelles stanno sbagliando tutto. Ma, come dovrebbe essere noto, c’è di peggio. L’attuale governo gialloverde ...

BCE - il discorso di Mario Draghi : fine del Quantitative Easing a dicembre 2018 - : Il presidente della Bce fa sapere che se verranno confermate le prospettive sull'inflazione, l'acquisto di asset si fermerà il prossimo mese. Sottolinea però che "uno stimolo è ancora richiesto". E ...

Da Mario Draghi una stoccata al governo Conte : “Tutti i Paesi devono rispettare regole UE” : Durante un convegno il Presidente della Bce Mario Draghi ha fatto un chiaro riferimento all'Italia, anche senza nominarla in modo diretto: "La mancanza di stabilità aumenta lo spread", ed è per questo che "tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione europea". Alle parole di Draghi ha risposto il ministro Tria, sostenendo che gli investimenti pubblici servano per la coesione sociale.Continua a leggere

Mario Draghi ci salva ancora : stop al Quantative easing? 'Vediamo a dicembre' : Avvertimento ai Paesi ad ' alto debito ', Italia compresa, da parre di Mario Draghi . Il presidente della Banca centrale europea ha avvisato che il debito non va ulteriormente aumentato, e tantomeno ...

Mario Draghi avverte sul debito : "La mancanza di stabilità aumenta lo spread" : "I Paesi ad alto debito non devono aumentarlo ulteriormente, e tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione". Lo ha detto a un convegno a Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi,che riferendosi implicitamente all'Italia, ma senza mai nominarla, ha aggiunto: "La mancanza di consolidamento fiscale nei Paesi ad alto debito aumenta la loro vulnerabilità agli shock, che siano auto-prodotti mettendo in forse le regole ...

Bce - il retroscena : pronti a sostenere le banche italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

Ecofin - Mario Draghi umilia pubblicamente Giovanni Tria : mandano a casa il governo : Giovanni Tria alla riunione dell' Eurogruppo ha dovuto subire la rampogna di Mario Draghi , italiano e presidente della Bce : secondo l'agenzia Reuters, al ministro dell'Economia è stato ricordato ...

Mario Draghi a Giovanni Tria : "L'Italia riduca il debito. Serve responsabilità nei confronti dell'Eurozona" : Mario Draghi, nel corso della riunione dell'Eurogruppo del 5 novembre, ha insistito sulla necessità che l'Italia riduca il suo debito elevato. Lo si apprende si apprende da fonti europee. Prendendo la parola nella riunione dei ministri dell'Economia dell'Eurozona dedicata all'Italia, il presidente della Bce ha sottolineato che ridurre il debito sia una responsabilità che va al di là di quanto richiesto dalle regole ...