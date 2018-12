Manovra,Di Maio:faremo quanto promesso

: Manovra, Di Maio: “Spendiamo di meno perché abbiamo scoperto che avanzano soldi” - fattoquotidiano : Manovra, Di Maio: “Spendiamo di meno perché abbiamo scoperto che avanzano soldi” - renatobrunetta : Pare che il compromesso si sarebbe trovato per l'1,9% per il 2019: il ministro Tria ha così, paradossalmente, consu… - pinapic : “Quel numerino 2,4 è semplicemente mantenere le promesse”. Parola di Luigi Di Maio #manovra #coerenza #M5S -

"L'anno prossimole riforme costituzionali.Taglieremo 345parlamentari di Camera e Senato. Poi, se vogliono il referendum lo avranno, voglio vedere quanti votano contro il taglio". Così il vicepremier Di, M5S. Sulla"i soldi si trovano", ha detto. "Se ci sarà un accordo con l'Ue -ha affermato- ci sarà per mantenere le promesse non per tradirle, altrimenti anche noi avremo in piazza i gilet gialli". "Vedrete se avrete il reddito di cittadinanza da 780 euro e se andrete in pensione a quota 100",assicura.(Di sabato 15 dicembre 2018)