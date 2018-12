Manovra | per le imprese i miglioramenti non bastano | batosta da 4 | 9 miliardi

Pensione anticipata per le mamme e niente canone Rai per i disabili : le novità in Manovra : Lega e Movimento 5 Stelle hanno depositato dei nuovi emendamenti alla legge di Bilancio: c'è anche la Tari in bolletta

SONDAGGI/ Ecco perché la Manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

Decreto fiscale e Manovra finanziaria : cosa c’è per famiglie - bambini e donne? : La misura di cui tutti parlano è il ritorno del bonus bebè, ma non è l’unico intervento che riguarda donne e famiglie nel Decreto legge in materia fiscale per il prossimo anno. Sono andati e venuti i provvedimenti prima della definitiva conversione in legge alla Camera con 272 voti favorevoli e 143 contrari. Molti quelli vagliati in questi giorni dalla Commissione Bilancio per la manovra finanziaria. Abbiamo raccolto quelli che più da vicino ...

Manovra : si stringe per intesa con Ue. Salvini : quota 100 non si tocca : Quattro miliardi ancora separerebbero Roma da Bruxelles nella trattativa ad oltranza sulla legge di bilancio. Il premier poi, punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ...

Manovra - per Di Maio vale 33 miliardi : Moscovici si lamenta - ma poi ritratta : Luigi Di Maio afferma che la Manovra ha un valore molto alto: a suo dire oscillerebbe tra i 30 e i 33 miliardi. Inoltre garantisce che, pur passando dal 2,4 al 2,04 di deficit, saranno comunque rispettate tutte le promesse principali. Nonostante questo, nella giornata di ieri, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva detto che c'era ancora molto da fare, ma poi ha ritrattato affermando che lo sforzo fatto dall'Italia ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

Perché la trattativa con la Ue sulla Manovra starebbe andando bene : Il ministro dell'Economia Tria - ieri ha incontrato sia Moscovici che il commissario Dombrovskis - ha assunto un ruolo centrale, rimarrà nella capitale belga - ha fatto sapere - fino a quando l'...

Manovra : bilaterale Conte-Merkel. Di Maio : misure per 30-33 miliardi - nessuna tassa su auto : Che poi smorza i toni dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Dall'Italia sforzo consistente - dice il commissario - non vogliamo arrivare alla procedura e c'è l'intenzione ...

Manovra - Di Maio : “Spendiamo di meno perché abbiamo scoperto che avanzano soldi” : “Spenderemo un po’ di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano”. Luigi Di Maio, parlando della Manovra e della trattativa con Bruxelles a Mattino Cinque su Canale5, parla dell’intenzione dell’Italia di far scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla legge di Bilancio dal 2,4 per cento al 2,04. Intenzione annunciata ieri dal premier Conte, a Bruxelles per il ...

Claudio Borghi stronca la Manovra : 'Se fossi andato io a trattare uscivamo col 4 - 2 per cento' : Alla fine il governo ha ceduto alle richieste di Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per l'Italia ma la tensione all'interno dell'esecutivo resta altissima. Pare che la cena in una ...

Di Maio : così troveremo i soldi per la Manovra : Roma, 14 dic., askanews, - Più soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dismissioni immobiliari e modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Per far tornare i conti con Bruxelles il vicepremier ...

La pericolosità dell’altra Manovra del governo contro i tecnici : Si inizia a manifestare la “megavendetta” annunciata dal portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino e preparata attraverso una campagna di demolizione personale della stampa vicina al M5s. Molto probabilmente, dopo che questa faticosa e accidentata manovra arriverà in porto, Roberto Garof

Trattativa a oltranza governo-Ue per accordo su Manovra : Bruxelles, 13 dic., askanews, - Cambio di marcia nei negoziati fra il governo e la Commissione europea sulla manovra finanziaria, che già si erano intensificati a livello politico, e che ora stanno ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...