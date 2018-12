Manovra | Lega all’attacco dell’ecotassa Garavaglia | “Governo dice no” Modifica per

Manovra - nuovo scontro. Lega : «Stop a ecotassa e incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Manovra - nuovo scontro. Lega : 'Stop a ecotassa e incentivi auto green' : Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia risponde a chi gli chiede dell'emendamento della Lega che cancella la ecotassa ma anche gli incentivi per le auto ecologiche. Anche sul reddito ...

Manovra - la Lega : 'Stop a ecotassa e incentivi auto green' : Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia risponde a chi gli chiede dell'emendamento della Lega che cancella la ecotassa ma anche gli incentivi per le auto ecologiche. Anche sul reddito ...

Manovra - emendamento Lega per abrogare commi ecotassa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte tratta con l'Ue. Ma è scontro Lega-M5s sui tagli - : Il premier e il ministro Tria impegnati nei negoziati con Bruxelles. Giorgetti , Lega, : "Se non si può realizzare contratto si torni al voto". Replica Patuanelli , M5s, : "Ci rispettino". Gelo tra ...

Manovra - Conte : 'Trattiamo a oltranza'. Ma è gelo Lega sul reddito : Dire che chi ha votato M5S è 'l'Italia che non ci piacè è un'offesa nei confronti di milioni di cittadini che hanno scelto noi perché siamo da sempre l'unica forza politica innovativa e di ...

Manovra - Conte : trattiamo a oltranza Ma è gelo Lega sul reddito : La trattativa con l'Ue sulla Manovra è serrata, e l'obiettivo di entrambe le parti è chiudere entro lunedì. Per questo si lavora 'a oltranza, anche nelle ore notturne', annuncia il premier Giuseppe ...

Manovra - Lega-M5s : ecobonus fino al 2021 - sismabonus fino al 2024 : M5s e Lega puntano ad estendere nel tempo l'ecobonus e il sismabonus, già confermati nella legge di bilancio. Con un emendamento presentato al Senato, la maggioranza propone di estendere gli sconti ...

Manovra - Lega : incentivi a chi torna in ItaliaSgravi ai pensionati che scelgono il Sud : Un emendamento firmato Claudio Bagnai punta a ridurre le tasse ad un forfait del 7% per cinque anni per i pensionati residenti all'estero che scelgano di venire, o tornare, nelle regioni del Sud.

Manovra - continuano le trattative tra Italia e Ue - Tensione M5s-Lega : Ma tra i gialloverdi sono ore di tensioni, musi lunghi e timori: ci si è spinti oltre ogni previsione, nelle "concessioni" all'Ue, ma nonostante ciò rischia di non bastare. La soluzione al problema di ...

Manovra - nuovi tagli in vista : tensione M5s-Lega : Proseguono le trattative nonostante le aperture del premier Conte, che ha offerto di tagliare il deficit dal 2,4 al 2,04%. La risposta del commissario Ue Moscovici è ancora negativa. Di Maio e Salvini esprimono "fiducia nel lavoro del premier". Tria rimane a Bruxelles finché non si arriverà a un accordo

Manovra - l'ira degli elettori su Lega e M5S : "Vi siete piegati all'Europa" : Non l'hanno presa bene. Per nulla. Gli elettori di Lega e Movimento Cinque Stelle si sentono "traditi" dai loro leader di riferimento per la decisione di far scendere il deficit dal 2,4% al 2,04%. Una mossa necessaria per evitare la procedura di infrazione ma evidentemente poco apprezzata da chi la considera una "calata di braghe".La retromarcia gialloverde sulla Manovra, presentata ieri da Conte a Juncker, sta andando di traverso ai due partiti ...

DIETRO LE QUINTE/ Deficit al 2 - 04% - la Manovra anti-Lega di Juncker e Conte : A Bruxelles si studia come "normalizzare" M5s e i lavori, con l'aiuto di Conte, sono a buon punto. Nel mirino c'è infatti Quota 100 e la Lega.