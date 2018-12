Maltempo | allerta meteo per vento forte a Palermo | chiuse ville e giardini cittadini

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte Maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Maltempo Firenze : domani allerta gialla per vento forte : allerta per rischio vento forte domani a Firenze e provincia: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso codice giallo valido dalla mezzanotte di domani. L’allerta, che si concluderà 24 ore dopo, riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'articolo Maltempo Firenze: domani allerta ...

Ondata di Maltempo sulla Campania : allerta gialla fino alle 15 di venerdì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo di colore 'Giallo' a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle seguenti zone di allerta: 1, Piana ...

Maltempo Liguria : ecco l’app che ‘allerta’ in caso di pericolo : La tecnologia al servizio del meteo: arriva l’applicazione per ricevere direttamente sul cellulare le segnalazioni della protezione civile e prevenire eventuali danni causati dal Maltempo. Il suo nome è “It Alert”, il nuovo sistema di allerta ‘a portata di smartphone’ che sarà sperimentato in Liguria e sviluppato dalla Fondazione Cima, il centro internazionale sulla ricerca ambientale. Presentata a Savona, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - nuovo bollettino di allerta della Protezione Civile : Domani allerta arancione su parte di Calabria e Basilicata. Ma i nubifragi non risparmieranno anche altre regioni

Protezione Civile : allerta Maltempo in Sardegna : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire da oggi e fino a martedì 27 novembre un'allerta gialla per maltempo.