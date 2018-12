Lutto cittadino e bandiere a mezz' asta per la morte del giovane reporter Antonio Megalizzi

Antonio Megalizzi. A Trento proclamato il Lutto cittadino per il giorno delle esequie : La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un’intera città che si interroga sulla brutalità dell’assassinio. Trento si riconosce nei

Licciana piange il suo sindaco. Tre giorni di Lutto cittadino : Lunigiana e Apuane - Da oggi a domenica 2 dicembre bandiere a mezz'asta a Licciana Nardi: sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. L'ordinanza è stata firmata da Michela Carlotti, ...

Palermo e Bagheria - Lutto cittadino : 8.01 Veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle 9 vittime dell'alluvione di Casteldaccia. Stamattina le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove alle ore 11 saranno celebrati i funerali. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha proclamato per oggi il lutto cittadino. lutto cittadino anche a Bagheria per le altre tre vittime del maltempo.Bandiere a mezz'asta negli edifici ...

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni sono sul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Attesa per la dichiarazione dello stato d'emergenza e lo stanziamento dei primi aiuti statali -

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Oggi Lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni ul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. ieri le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Milicia nel palermitano. Il fango e la furia delle ...

Maltempo - a Palermo Lutto cittadino : 13.14 lutto cittadino oggi e domani a Palermo per le vittime del Maltempo. "Mi sembra doveroso esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia", dice il sindaco Orlando, che in qualità di presidente di Anci Sicilia invita gli altri sindaci a esporre le bandiere a mezz'asta negli edifici comunali "mostrando l'unione della nostra comunità regionale, in questo momento di lutto e ...

Maltempo Sicilia : Lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - consigliere comunale morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...

Nel giorno dei funerali di Desirée a Roma proclamato il Lutto cittadino - il padre : “Morto anch’io con lei” : A Roma è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Desirée, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. «Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore» dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi....

Desirèe : oggi i funerali - a Roma Lutto cittadino : La capitale vuole manifestare la vicinanza alla famiglia della sedicenne uccisa e trovata in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. La cerimonia funebre a Cisterna di Latina - oggi l'...

Funerali di Desirée Mariottini : Lutto cittadino a Roma : Oggi nella Capitale è lutto cittadino. Il Campidoglio lo ha proclamato per il giorno di svolgimento dei Funerali di Desirée

Tragedia a Sant'Anna : funerali delle vittime e Lutto cittadino il 29 ottobre : di Redazione Crotone24news.it Il sindaco di Crotone ha disposto il lutto cittadino per la giornata dei funerali lunedì 29 ottobre. Il Sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha proclamato il lutto cittadino ...

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato Lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Desirée - Lutto cittadino giorno funerali : 16.57 La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali della sedicenne violentata e uccisa dal branco. "Ci costituiremo parte civile nel processo contro coloro che hanno ucciso Desiree Mariottini". Lo ha annunciato Chiara Simeoni del Comitato di Quartiere San Lorenzo. "Lo possiamo fare - ha spiegato - perché già da parecchio tempo abbiamo costituito anche un'associazione".

OMICIDIO SESTO FIORENTINO : PADRE E FIGLIO UCCISI DAL VICINO/ Ultime notizie - Lutto cittadino “tanta rabbia” : SESTO FIORENTINO, duplice OMICIDIO: PADRE e FIGLIO UCCISI a colpi di pistola da un VICINO di casa dopo lite per il troppo rumore. Presunto killer arrestato.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:08:00 GMT)