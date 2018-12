Lodi | Fratoianni Si | ministro Istruzione impedisca altri casi simili

De Petris - Grasso e Fratoianni contro la sindaca di Lodi : 'No escludere bambini stranieri' : La sindaca leghista di Lodi, Sara Casanova, ha modificato i requisiti per poter accedere alla mensa scolastica gratuita. I più penalizzati da questa ratifica sono i genitori e gli alunni stranieri, tanto che i figli degli immigrati trascorrono la pausa pranzo divisi dai bambini italiani [VIDEO]. La situazione è stata messa ben in evidenza in un reportage di Piazza Pulita, che è stato notato anche da diversi esponenti politici, pronti a ...