LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia quarta nella 4×50 mista - Cusinato e Carraro all’attacco nei 200 misti e nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia da podio nella 4×50 mista - Cusinato e Carraro all’attacco nei 200 misti e nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista uomini - 4×200 donne e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre - c’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 14 dicembre. Orsi e Sabbioni a caccia del colpaccio - l’Italia spera nelle staffette : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di oggi venerdì 14 dicembre. L’Italia vorrà essere protagonista nella vasca di Hangzhou (Cina) e abbiamo delle buone carte da giocarci, spicca su tutti Marco Orsi che sarà impegnato nei 100 misti: il Bomber, forte del record italiano ottenuto nelle semiFinali, può andare a caccia delle medaglie e ha le carte in regola per puntare al successo anche se ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 14 dicembre. 4×50 stile azzurra in finale! Martina Carraro e Simona Quadarella per stupire ancora : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-4 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 14 dicembre. Attesa per l’Italia nelle staffette. Martina Carraro e Simona Quadarella per stupire ancora : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-4 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

Nuoto - Pagelle Mondiali Hangzhou 2018. Simona Quadarella : continuità a LIVElli stratosferici! Marco Orsi : record e speranze : Simona Quadarella 9: Per quelli che “… in Europa era facile…” eccola qua, Simona Quadarella in versione mondiale. E’ argento, è vero, ma dietro a quella che tutti consideravano fuori portata alla vigilia del Mondiale, la cinesina Wang che invece non dà un distacco così abissale all’italiana che si lascia alle spalle una finisseur come Leah Smith, andandola a battere proprio a casa sua, nello sprint. ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Simona Quadarella : continuità a LIVElli stratosferici! Marco Orsi : record e speranze : Simona Quadarella 9: Per quelli che “… in Europa era facile…” eccola qua, Simona Quadarella in versione mondiale. E’ argento, è vero, ma dietro a quella che tutti consideravano fuori portata alla vigilia del Mondiale, la cinesina Wang che invece non dà un distacco così abissale all’italiana che si lascia alle spalle una finisseur come Leah Smith, andandola a battere proprio a casa sua, nello sprint. ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 13 dicembre. SIMONA QUADARELLA D’ARGENTO!!! Panziera quinta nei 200 dorso. Record italiano di Orsi nei 100 misti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-3 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 13 dicembre. Quadarella da medaglia negli 800 sl - Panziera fa sognare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-3 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 13 dicembre. Margherita Panziera nei 200 dorso - Orsi ci prova nei 100 misti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-3 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 12 dicembre - Scozzoli e Carraro per il colpaccio nella rana. Bianchi quinta nei 200 farfalla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di mercoledì 12 dicembre. Prosegue la rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), anche oggi si assegnano medaglie in una giornata che si preannuncia molto intensa e tutta da vivere. L’Italia si gioca delle carte davvero molto importanti soprattutto nella rana: Fabio Scozzoli sogna in grande sui 100 metri, si presenta col miglior tempo della semifinale e ...