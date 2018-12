Le notizie del giorno – Shock Serie A | maxi-scommesse della camorra su una squadra

calcioweb.eu

: E' arrivato il rinvio a giudizio per #Lotti, ex sottosegretario del governo #Renzi ed ex ministro del governo… - carlosibilia : E' arrivato il rinvio a giudizio per #Lotti, ex sottosegretario del governo #Renzi ed ex ministro del governo… - Agenzia_Ansa : I medici della città canadese di #Montréal possono prescrivere, accanto alle cure classiche, una visita al #Museo d… - Agenzia_Ansa : #Consip la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra cui l'ex ministro #LucaLotti e l'e… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Ledel– Il campionato diA è entrato nella fase importante, si gioca la 16^ giornata del massimo torneo italiano, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguostagione. Si tratta di un campionato avvincente, la Juventus è nettamente la favorita alla vittoria finale ma il Napoli non ha intenzione di mollare fino all’ultimo, per il resto torneo molto equilibrato per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, Europa League e per la lotta salvezza. Ma nel frattempo arrivanoclamorose che riguardano un club del campionato diA, non coinvolto direttamente ma che ugualmente ha voluto smentire ogni tipo di responsabilità.TerremotoA,-scommessa su un match diA Massimo Paolone/LaPresse Nelle ultime ore nuove ombre sul campionato diA, tantissimi i soldi puntati dalla ...