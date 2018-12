Le Iene | domenica 16 dicembre il docufilm ' Il Sindaco Italian politics 4 dummies'

Ascolti Tv di domenica 9 dicembre 2018 - Jovanotti e Arbore spingono Fazio. Bene Iene e Giletti : Ascolti di domenica 9 dicembre 2018. Jovanotti e Renzo Arbore spingono Fabio Fazio al successo in prima serata, con una media vicina al 16% di share. Ma Che Tempo che Fa non supera Paperissima all'ora ...

Domenica 2 dicembre : stasera in Tv New Amsterdam - Le Iene Show - Waterworld e The Millionaire : Waterworld, Iris,: In un mondo ormai quasi totalmente sommerso dal mare, naviga solitario Mariner. Quando l'uomo raggiunge un atollo dove vivono Helen e sua figlia Enola, scopre che la bambina ha ...

Le Iene - ITALIA 1 * Domenica 2 dicembre : ' QUERELLE TAXI - NCC - APP DI MOBILITÀ - NICOL' DE DEVITIIS INCONTRA IL MINISTRO TONINELLI ' - : La Iena indaga sul mondo dei tassisti per capire, a distanza di un anno, quanti di loro utilizzino i pagamenti digitali o le prenotazioni delle corse tramite App. Nel gennaio del 2019 potrebbe ...

Domenica 4 novembre : stasera in Tv L'isola di Pietro 2 - Le Iene Show - Maschi contro femmine e Solo 2 ore : Maschi contro femmine , Tv 8, : Il mondo visto dai Maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l'una e l'altra ...

Ascolti TV | Domenica 28 ottobre 2018. L’Isola di Pietro cala al 14.9%. Fazio 14.7%-13.7%. Bene Le Iene (12.6%). In sovrapposizione : Domenica In 15.44% - Domenica Live 15.94% : Lorella Cuccarini ne L'Isola di Pietro 2 Nella serata di ieri, Domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.47 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre – dalle 22.52 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.174.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al ...

Domenica Live - Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona : "Daniela Del Secco non appartIene alla nostra famiglia (video) : Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona, ospite di Domenica Live del 28 ottobre 2018, ha rivelato, per la prima volta, la propria verità sulla presunta appartenenza di Daniela Del Secco alla propria famiglia: No, assolutamente. E' quello che vorremmo capire anche noi. Non ho mai visto e incontrato Daniela Del Secco. Non appartiene alla nostra famiglia. Nel corso della puntata, è stato messo in dubbio anche il titolo nobiliare di Patrizia De Blanck, ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 ottobre 2018. A Le Iene l’intervista ad Olindo Romano : Le Iene, Olindo Romano -Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata Fabio Fazio ospita Andrea Bocelli e il figlio Matteo Bocelli. E ancora, ospite di Fabio Fazio sarà Mara Venier, la signora della domenica, per la decima volta alla guida di domenica In. In collegamento in questa puntata anche Andrea Camilleri. Alla scrivania di Che Tempo Che Fa questa settimana anche Lilli Gruber. Tornerà poi Carlo Cottarelli. Si esibiranno inoltre ...

Barbara d'Urso intervIene al Tg5 : "La domenica vinciamo la sfida degli ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

