La sinistra rischia di essere espulsa dall' orizzonte del governo per molti anni

(Di sabato 15 dicembre 2018) Il mondo in cui viviamo è sempre più insicuro e diviso. Tutto spinge a destra. Assistiamo a un terremoto su scala globale alimentato da forze di orientamento nazionalista e protezionista che demolisce ogni certezza. Una destra che si è affermata mediante un continuo processo di «invenzione della tradizione» che ha recuperato, sotto mentite spoglie, le parole d'ordine di sempre: la sacra difesa delle frontiere nazionali («America first», «prima gli italiani», «les français d'abord», «Brasil acima de tudo»), la lotta contro la società aperta, il disprezzo del multiculturalismo, il fastidio per le differenze sociali e di genere, il negazionismo sui cambiamenti climatici e, persino, la rimessa in discussione delle basi costitutive della società democratica e liberale. Una destra con il ...