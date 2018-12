La rete nazionale delle malattie rare

fondazioneserono

: RT @Angi_tech: A @Montecitorio abbiamo messo insieme gli innovatori italiani, composto da imprese e opinion leader. La prima edizione del P… - Fra7russo : RT @Angi_tech: A @Montecitorio abbiamo messo insieme gli innovatori italiani, composto da imprese e opinion leader. La prima edizione del P… - listadilavoro : C.B.A. srl Location : SIC IT ADDETTI DI CENTRO. Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di… - listadilavoro : C.B.A. srl Location : L’Aquila ABR IT ADDETTI DI CENTRO. Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione dell… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ladedicata alleprevista dal decreto 279/2001 è costituita da presìdi accreditati, cioè ospedali e centri appositamente individuati dalle Regioni attraverso atti normativi e abilitati all’assistenza in regime di esenzionepersone affette da, partendo dalla diagnosi fino al trattamento.Il Piano2013-2016, che al momento non è stato sostituito da una nuova edizione, ha previsto l’implementazione e la qualificazione dellaattraverso una pianificazione condivisa con le Regioni e la collaborazione tra Regioni. Laha l’obiettivo di ridurre le disparità interregionali in termini di servizi offerti e di accessibilità dei servizi.Le Regioni hanno recepito i contenuti del decreto 279/2001 dotandosi di un’organizzazione per il settore. Inoltre, in conformità con ...