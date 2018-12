La meta dei migranti che arrivano in Italia è davvero l' Italia?

«Gesù Bambino ci ricorda che la metà dei profughi sono bambini» : Dimorava in Dio Padre, con lo Spirito Santo, in una comunione di sapienza, luce e amore, che Lui ha voluto portarci con la sua venuta al mondo. È venuto ad abitare in mezzo a noi, in mezzo ai nostri ...

"Se si fa un nuovo ospedale a Cuneo più di metà dei cittadini lo vuole sempre in centro" : "Dove costruire il nuovo ospedale a Cuneo? Questione aperta. Il nostro piccolo sondaggio su Facebook si è concluso con un risultato che ha visto, rispetto alle due scelte possibili proposte, ospedale ...

Papa : bambino Gesù ci ricorda che metà dei profughi sono minori : Città del Vaticano, 14 dic., askanews, - 'Quest'anno, in particolare, ci chiama a riflettere sulla situazione di tanti uomini, donne e bambini del nostro tempo - migranti, profughi e rifugiati - in ...

Papa : bambino Gesù ci ricorda che metà dei profughi sono minori : Città del Vaticano, 14 dic., askanews, - "Quest'anno, in particolare, ci chiama a riflettere sulla situazione di tanti uomini, donne e bambini del nostro tempo - migranti, profughi e rifugiati - in ...

F1 - a tutto Vettel : “mi basterebbe la metà dei titoli vinti da Schumi in Ferrari. Verstappen? Cose senza senso…” : Il tedesco ha parlato dei suoi obiettivi in Ferrari, lanciando anche una frecciatina a Verstappen Quello che sta per cominciare, sarà il quinto anno di Sebastian Vettel in Ferrari. Una stagione particolare, in cui il tedesco avrà l’obbligo di dare l’assalto al titolo mondiale, cancellando gli errori commessi nel 2018 che hanno letteralmente permesso ad Hamilton di ottenere la quinta corona iridata in ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari buona ma non dominante. Vorrei la metà dei titoli di Schumi in Rosso' : E non è successo - ha risposto il tedesco quattro volte campione del mondo con la Red Bull -. Non è che se guardo mille volte un film di James Bond allora sono pronto per fare l'agente segreto...". ...

Ghiacciaio dei Forni - in un doc di Greenpeace l’impressionante confronto tra ieri e oggi : “Persa metà superficie” : Greenpeace Italia ha diffuso un breve documentario sul Ghiacciaio dei Forni, in alta Valtellina, per mostrare come stia scomparendo a causa dei cambiamenti climatici. “Il Ghiacciaio dei Forni era uno dei più grandi ghiacciai italiani, ma oggi praticamente non esiste più, è un malato quasi terminale“, racconta Claudio Smiraglia, glaciologo dell’Università degli Studi di Milano, che da quarant’anni studia questo Ghiacciaio. «Nell’arco ...

Pubblicata la classifica dei gruppi hard rock e metal più ascoltati nel 2018 su Spotify : Quanta musica rock e metal viene ascoltata su Spotify? A questo ha lavorato il sito Theprp.com, che ha classificato i dati sul traffico streaming della piattaforma musicale per l'intero anno 2018, ordinandoli per generi musicali. Dopo la classifica dei 5 artisti più ascoltati nel nostro paese, ecco un'altra curiosa statistica, che però ha come fonte non i numeri ufficiali forniti da Spotify, ma i dati statistici forniti dalle band stesse. La ...

Klopp tutto in una notte per fermare la strana metamorfosi dei suoi Reds : Implacabile in Premier League, balbettante in Europa. La stagione del Liverpool finora ha due volti: senza sconfitte nei weekend domestici, a rischio eliminazione dalla Champions. Ma il primo posto in campionato, conquistato sabato sul campo del Bournemouth, addolcisce la tensione per la sfida decisiva contro il Napoli.Si respira persino un clima d'euforia a Melwood, il centro sportivo del Liverpool. Dove Jurgen Klopp ammette di avere un conto ...

'Coppie giovani violente - la metà dei ragazzi alza le mani' : CREMONA - Accanto alla matematica e alla lingua straniera, nella scuola di oggi bisognerebbe inserire un'altra materia: 'A scuola di relazioni, la classe affettiva che affianca la scuola cognitiva'. ...

Spezzacchio è già una star - meta preferita dei turisti per selfie : ... ed è uno spettacolo", aveva annunciato Netflix, che sponsorizza tutta l'operazione, circa 376mila euro,, rilanciando il nomignolo che ha reso l'abete del 2017 celebre in tutto il mondo."Speraggio ...

Coltivare canapa per salvare i terreni contaminati da diossina e metalli pesanti. Succede in Puglia - nel silenzio più assoluto dei media. : Coltivare canapa per salvare i terreni contaminati da diossina e metalli pesanti. Succede in Puglia, nel silenzio più assoluto dei media. Coltivare canapa per salvare i terreni contaminati da diossina e metalli pesanti. Ecco cosa Succede in Puglia Purificare i terreni dalla diossina, grazie a una piantagione di canapa. È questo l’obiettivo che si è prefissato Vincenzo Fornaro, un allevatore della provincia di Taranto che a causa ...

Banca MPS sui massimi da metà ottobre in scia al rally dei BTP : Secondo fonti stampa, che citano dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che oggi partecia all'Eurogruppo a Bruxelles,, l'Italia sta negoziando con la Commissione Europea una ...

Oltre la metà dei comuni senza internet super veloce : la mappa dei "dimenticati" dagli operatori : Più del 50 per cento dei comuni italiani è esclusa da internet super veloce, fibra ottica ad almeno 30 Mbps,. I 'dimenticati' dagli operatori sono concentrati al Nord, per altro: soprattutto in ...