La mamma dell' automobilista ubriaca fa infuriare la corte

“Fare la mamma ti fa proprio schifo” : Costanza Caracciolo attaccata sui social - la replica dell’ex Velina [FOTO] : Costanza Caracciolo presa di mira su Instagram, un commento vergognoso sui social mette in dubbio il suo ruolo di madre: la replica dell’ex Velina Costanza Caracciolo pubblica sui social una foto di una campagna pubblicitaria in cui appare in equipaggiamento da neve. La bionda e bellissima ex Velina, diventata da poco mamma di Stella, scrive a didascalia dello scatto: “sta arrivando la neve… copritevi”. La reazione ...

"Diana dormì sul pavimento dell'ospedale per non lasciar solo Harry. Era una mamma devota" : Principessa amata e madre devota. È questo il profilo che emerge della principessa Diana dai racconti di chi le è stata al fianco. Un episodio in particolare è stato rivelato sulle pagine di Mirror e risale a quando lady D aveva 26 anni: per non lasciare solo il figlio Harry, in ospedale a causa di un'operazione all'ernia, si sdraiò al suo fianco, sul pavimento.Il principe aveva all'epoca 3 anni. A raccontare ...

Ugento - perde il controllo dell’auto e si ribalta nei campi : muore giovane mamma di 31 anni : Una giovane mamma di 31 anni è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada che collega Ugento a Casarano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato e si è ribaltata in un uliveto adiacente la carreggiata. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Fabio Rovazzi - il papà morto e il regalo toccante della mamma : la sua confessione : Fabio Rovazzi è il protagonista di questi ultimi mesi tra la sua nuova hit 'Faccio quello che voglio' e il programma 'Sanremo giovani' con Pippo Baudo. Intervistato da CHI con la mamma, scopriamo il ...

Usa - polizia New York sotto accusa : agenti strappano bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

Giulia Salemi - Fariba non prende le distanze : l’ultimo gesto della mamma : Fariba non prende le distanze da Giulia Salemi: l’ultimo gesto durante la finale del Gf Vip Del rapporto tra Giulia Salemi e la mamma Fariba se ne è parlato molto negli ultimi giorni. Da quando la donna è apparsa al Gf Vip (e soprattutto dopo il rito per Francesco Monte a Casa Signorini) di lei […] L'articolo Giulia Salemi, Fariba non prende le distanze: l’ultimo gesto della mamma proviene da Gossip e Tv.

«Cara mamma - mi spiace che sei morta» : la lettera delle bimbe per Eleonora Video I ragazzi : mai più ai concerti : Il marito della mamma morta nella discoteca di Corinaldo, salvando la piccola Gemma: «Ho tentato di rianimarla. Ora cambierò lavoro per crescere 4 figli»

Vuole vendere la verginità della figlia 13enne per 21mila euro : mamma condannata a 4 anni e mezzo : La vicenda in Russia di una donna di trentacinque anni arrestata nel gennaio scorso per aver cercato di vendere la verginità della figlia di tredici anni a un ricco uomo d'affari. Irina Gladkikh, ora condannata a quattro anni e mezzo di reclusione, avrebbe concesso a qualcuno di fare sesso con sua figlia per circa 21mila euro.Continua a leggere

Neonata muore dopo aver contratto l'herpes - lo strazio della mamma : 'Un bacio ha ucciso mia figlia' : Una Neonata di sole due settimane è morta dopo aver contratto il virus dell'herpes per un bacio. È successo in Gran Bretagna, come riporta il Daily Mail: la piccola Kiara si è ammalata in pochi giorni ...

Eleonora Girolimini - lettera delle figlie di 7 anni alla mamma : «Ci dispiace che sei morta» : «Cara mamma, ci dispiace che sei morta», sono queste le parole che le figlie gemelle di sette anni hanno scritto a Eleonora Girolimini, morta schiacciata nella calca della discoteca...

Ancona - la lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...

Strage in discoteca - Alice è uscita dal coma. “mamma - non lasciarmi più”. Le parole della 15enne - le lacrime della madre : Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: “Mamma, dammi la mano, non mi lasciare”. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata ...

Ancona - la lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Il marito della mamma morta nella discoteca di Corinaldo, salvando la piccola Gemma: «Ho tentato di rianimarla. Ora cambierò lavoro per crescere 4 figli»

«mamma - ci dispiace che sei morta» : la lettera delle figlie gemelle di Eleonora - morta nella strage : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...