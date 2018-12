La discriminazione dei bambini stranieri a scuola raccontata dalle mamme di Lodi

agi

(Di sabato 15 dicembre 2018) Amano l'Italia, la Costituzione, credono nella giustizia e hanno fiducia nel prossimo. Emozionatissime e felici: sono ledeiextracomunitari di, che erano stati esclusimense scolastiche perché un regolamento del Comune a guida leghista rendeva difficili le pratiche per la richiesta della tariffa agevolata. Fatila, Machoura, Irene, Mariela, Coffi e Manuel hanno raccontano all'Agi il loro "calvario" e la "felicità" per il 'lieto fine': sono alcuni dei cittadini extracomunitari di, scesi in piazza in questi mesi, per far sentire la propria voce contro il nuovo regolamento sui servizi sociali agevolati, come la mensa, lobus e il nido, che veniva di fatto precluso ai loroLe storie Machoura originaria del Togo, è ada nove anni. Ha cinque figli, gli ultimi tre sono ...