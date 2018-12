La Agrigento-Palermo figura tra le 10 peggiori linee ferroviarie italiane

Maltempo in Sicilia - danni e disagi tra Palermo e Agrigento : 100mm di pioggia a Pantelleria : Il Maltempo continua a colpire in modo particolarmente pesante la Sicilia sud/occidentale, con piogge torrenziali e violenti temporali soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Pantelleria negli ultimi tre giorni sono caduti 100mm di pioggia. La situazione resta sotto controllo nel Palermitano. Il Cento coordinamento soccorsi costituito in Prefettura, nel capoluogo Siciliano, resta in costante contatto con i Comuni del ...