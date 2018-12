Juve | Cancelo è già al lavoro

Juventus – Cancelo in ospedale : la fidanzata accanto al portoghese dopo l’operazione [VIDEO] : Joao Cancelo si è operato al menisco, la fidanzata Daniela Machado al fianco del terzino destro della Juventus Daniela Machado, fidanzata di Joao Cancelo, si è mostrata al fianco del calciatore della Juventus dopo l’operazione subita da quest’ultimo al menisco del ginocchio destro. Il terzino bianconero è apparso nel video social dell’avvenente ragazza sul lettino dell’ospedale, prima dell’inizio delle cure ...

Juventus – Infortunio Cancelo : il portoghese già operato - condizioni e tempi di recupero : Joao Cancelo operato oggi con successo: i tempi di recupero del giocatore portoghese della Juventus Intervento riuscito per Joao Cancelo. Il giocatore portoghese della Juventus è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro. L’operazione eseguita dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e JMedical, in presenza del responsabile sanitario del club bianconero ...

Juventus - infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

