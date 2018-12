Inter | Wanda Nara e il rinnovo di Icardi | Sono le 00 30 e sono ancora qui a

Champions - Inter eliminata : le lacrime di Wanda Nara al fischio finale : La moglie e manager di Mauro Icardi non è riuscita a trattenere le lacrime al fischio finale della partita pareggiata dall'Inter contro il Psv Eindhoven che è costata ai nerazzurri l'eliminazione ...

Inter - Wanda difende Icardi : "Ai tifosi Interessano i gol - spero che non scoppi" : Wanda Nara difende Mauro Icardi e le polemiche sulla presenza a River-Boca a due giorni da Inter-Psv : "Dicono che i tifosi criticano ma in realtà vogliono solo che faccia gol, non rompono . Mauro è ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Icardi - solo Wanda e l'Inter nel suo cuore : 'a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari' : Mauro Icardi fra vita da 'casalingo', amore per Wanda e gol con la maglia dell'Inter: il capitano nerazzurro premiato come 'Miglior Performance' ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come 'Miglior ...

Wanda Nara : "Icardi da Pallone d'Oro? Per vincerlo dovrebbe andare via dall'Inter" : Mauro Icardi ha fatto incetta di premi e riconoscimenti al Gran Galà del calcio. L'attaccante e capitano dell'Inter, infatti, ha vinto il premio per il gol più bello dell'anno, quello di tacco ...