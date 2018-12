Inter-Udinese LIVE | la sblocca Icardi su rigore FOTO e VIDEO ...

Inter-Udinese - il cucchiaio di Icardi sblocca la gara [VIDEO] : Inter-Udinese, Icardi ha aperto i conti con una rete su calcio di rigore, un cucchiaio perfetto del capitano nerazzurro Inter-Udinese, il capitano nerazzurro Mauro Icardi ha portato in vantaggio i suoi uomini grazie ad un calcio di rigore assegnato grazie all’ausilio del Var. Un mani in area di rigore di Fofana ha mandato l’argentino sul dischetto ed Icardi non ha deluso superando Musso con un cucchiaio in stile Totti davvero ...

Inter-Udinese LIVE : errore clamoroso di Icardi : 70′ – Ammonito Musso per perdita di tempo. 66′ – I nerazzurri tornano a spingere: cross perfetto di Keita e Icardi, solo a centrare, colpisce di testa ma manda a lato a Musso battuto. 55′ – Primo cambio nell’Inter: dentro Lautaro e fuori Borja Valero. 54′ – Ter Avest! Palla al centro e conclusione del laterale bianconero che fa la barba al palo. La metà campo dell’Inter sembra non ...

Inter-Udinese - Wanda Nara a San Siro con le figlie : Francesca e Isabella cantano l’inno nerazzurro [VIDEO] : Wanda Nara a San Siro per Inter-Udinese: la moglie di Icardi insieme alle figlie Francesca ed Isabella per sostenere il marito Wanda Nara allo stadio con le figlie Isabella e Francesca sostiene il marito Mauro Icardi. Le storie Instagram della Wags testimoniano il tifo nerazzurro delle due piccole e il loro entusiasmo nell’essere nell’impianto sportivo milanese per vedere il padre calciatore in azione. >>> CLICCA QUI ...

Inter-Udinese LIVE : nerazzurri inesistenti a metà campo : 54′ – Ter Avest! Palla al centro e conclusione del laterale bianconero che fa la barba al palo. La metà campo dell’Inter sembra non esistere più. 53′ – De Paul! Conclusione da fuori dell’argentino e palla alta. Meglio l’Udinese in questa fase. 51′ – Mandragora! Fofana crossa dalla destra e pesca Mandragora tutto solo sulla sinistra: la conclusione dell’ex Crotone, però, è fuori ...

Inter-Udinese 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto : Inter e Udinese si affrontano nel match di apertura della 16a giornata di Serie A alle ore 18 del sabato; i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Torino e dalle fatiche di Champions League, e...

Inter-Udinese LIVE : Intervallo : intervallo – Nessun gol nella prima frazione di gioco del match di “San Siro” tra Inter e Udinese. A dire il vero non ci sono state tantissime palle gol nitide, anche se i nerazzurri hanno condotto la partita e ai punti avrebbero meritato qualcosina in più. Nella ripresa servirà che le due squadre cambino marcia perché il match non resti sullo 0-0: i due tecnici potrebbero pescare la carta decisiva dalla panchina con ...

Inter-Udinese LIVE : nerazzurri in attacco : 24′ – Borja Valero! Vrsaljko di tacco per Joao Mario, che crossa senza trovare Keita. L’azione prosegue e il pallone arriva al limite in zona centrale a Borja Valero, che calcia alle stelle. 22′ – Icardi! Gran girata di testa su corner di Politano e palla che fa la barba al secondo palo. L’Inter inizia a crederci. 21′ – Joao Mario! Conclusione dal limite e pallone che finisce alto. 20′ ...

Inter-Udinese : 0-0 risultato e cronaca in diretta live : Inter-Udinese, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Udinese LIVE - le parole di Marotta a pochi minuti dal calcio d’inizio : 18:00 – Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio di inizio. 17:40 – Le parole del nuovo ad nerazzurro Beppe Marotta: “Icardi è il nostro capitano e goleador, ha il nostro massimo rispetto ed è normale che è rilevante per l’economia della società per il rispetto della controparte riguardo i tweet circolati. Spalletti lo conosco da tempo, è una persona che ama la dialettica e serve interpretarla. Ci deve essere ...

Inter-Udinese - formazioni ufficiali e diretta dalle ore 18 : Primo anticipo della 16a giornata di serie A. Spalletti cerca il riscatto. Icardi verso il rinnovo, il tweet di Wanda Nara: "Sto leggendo il contratto"

Inter-Udinese LIVE - le ultime da “San Siro” : Inter-Udinese LIVE – Alla fine Spalletti ha deciso di cambiare: Perisic finisce in panchina e viene sostituito da Keita, più brillante del croato nelle ultime partite disputate dai nerazzurri. A metà campo c’è spazio per Joao Mario e Borja Valero ai lati di Brozovic, mentre c’è la conferma di Asamoah come terzino sinistro. Udinese con l’ormai consueto 3-5-2 con la novità D’Alessandro sulla sinistra e il ...

Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola

