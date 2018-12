Inter-Udinese 1-0 | ' cucchiaio' Icardi

Inter-Udinese : Icardi cecchino - ma che fatica in mezzo al campo : top Icardi - Fa 120 gol con l'Inter con un cucchiaio che porta il dolce quasi alla fine di una partita complicatissima. Icardi scacciaguai: mentre Wanda twitta, il capitano avvicina Vieri nella ...

Inter-Udinese 1-0 - Serie A calcio : i nerazzurri tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...

L'Inter riparte : Icardi manda al tappeto l'Udinese per 1-0 : L'Inter di Luciano Spalletti si rialza prontamente dopo la cocente eliminazione in Champions League subita martedì sera e vince a fatica per 1-0 contro l'Udinese di Davide Nicola. La gara è stata risolta grazie al rigore siglato da Mauro Icardi al 76' e concesso dal Var per fallo di mano di Fofana, e ottiene tre punti d'oro che proiettano i nerazzurri a quota 32 punti in classifica, a meno tre dal Napoli di Ancelotti e a meno undici dalla ...

