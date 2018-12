Inter | Spalletti | “Difendo sempre il club | su Icardi e Marotta…”

Inter-Udinese 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto : Inter e Udinese si affrontano nel match di apertura della 16a giornata di Serie A alle ore 18 del sabato; i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Torino e dalle fatiche di Champions League, e...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Per me la dialettica è positiva' : 'Spalletti? La sua dialettica l'ho Interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità'. Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta ...

Inter - Marotta : "Icardi è il nostro leader. Spalletti? Ottimo allenatore" : Il suo arrivo nel mondo nerazzurro è stato celebrato come l'inizio di una nuova era. Non poteva essere altrimenti: uno dei migliori dirigenti italiani è approdato sul pianeta Inter, carico di ambizioni e motivazioni. ...

Inter - Marotta : 'Qui più avanti della Juve 2010 - sostegno a Spalletti. Rinnovo Icardi? Con i tempi giusti' : Ho letto il tweet di Wanda Nara: sinceramente sono arrivato qua da pochissimo, è normale che queste tematiche siano importanti nell'economia della società ma le affronteremo con i tempi giusti, con ...

Inter-Milan - derby di mercato per Conte : Spalletti e Gattuso tremano : Gli allenatori di Inter e Milan rischiano grosso con la Gazzetta dello Sport che parla di derby per Antonio Conte ma solo in vista della prossima stagione. Nel mirino dei nerazzurri, oltre all'ex ...

Diretta Inter-Udinese - gli uomini di Spalletti vogliono tornare a sorridere in campionato : Inter-Udinese è il primo anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A, oltre il match di San Siro in questo sabato di campionato si disputerà anche il derby della 'Mole' tra il Torino di Mazzarri e la Juventus di Allegri. Tornando al match di 'San Siro' i neroazzurri vorranno dimenticare in fretta la deludente eliminazione di martedì scorso in Champions League e vorranno tornare a vincere in campionato. Per farlo gli uomini di ...

Inter - Spalletti : "Ci vogliono demolire" : "Dovevamo fare di più ma non mi sembra che sia il caso di demolire quanto fatto dalla squadra in questo anno e mezzo". Lo dice il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti, tornando sull'eliminazione ...

Inter - contro l'Udinese Spalletti con il dubbio Nainggolan : L'Inter vuole mettersi alle spalle l'eliminazione arrivata martedì in Champions League, dopo il pareggio al Meazza contro il Psv Eindhoven per 1-1. Per ripartire i nerazzurri dovranno affrontare l'Udinese di Davide Nicola, a caccia di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. La squadra nerazzurra è terza in classifica con ventinove punti, a meno sei dal Napoli secondo e meno quattordici dalla Juventus, oltre ai tre punti di ...