Inter | Icardi verso rinnovo contratto

Inter - Icardi verso il rinnovo. Wanda Nara 'Sto leggendo le carte' : MILANO - 'Sono le 00.30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo'. Lo scrive Wanda Nara, moglie del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, citato nel tweet postato dalla sua agente che, ...

Inter-Icardi verso il rinnovo? : "Sono le 00:30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo ". Lo scrive Wanda Nara , moglie e agente del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, su Twitter. Wanda Nara sta evidentemente lavorando sul ...

Inter - vicinissimo il rinnovo di Mauro Icardi : a svelarlo è il solito… tweet di Wanda Nara [FOTO] : Sul proprio profilo twitter la moglie e agente di Icardi ha rivelato di essere alle prese con la lettura del nuovo contratto del marito Non poteva che essere il solito tweet di Wanda Nara a far luce sul rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, ormai vicinissimo dopo le rivelazioni della moglie agente. Miguel MEDINA / AFP Da qualche tempo le parti continuano a trattare, ma pare che adesso si sia arrivati alla stretta decisiva, ...

Inter - Wanda Nara e il rinnovo di Icardi : "Sono le 00.30 e sono ancora qui a leggerlo" : L'Inter e Mauro Icardi ancora insieme. No, non c'è l'ufficialità del rinnovo. Si sa che da un po' di tempo le due parti stanno trattando, ma a confermare che siamo vicini all'accordo è arrivato il ...

Inter-Icardi - la clamorosa bomba dalla Spagna : la richiesta dello spogliatoio del Real Madrid : L’Inter non sta attraversando un buon momento, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’incredibile eliminazione in Champions League, i nerazurri non sono stati in grado di vincere contro il già eliminato Psv, mancata qualificazione che potrebbe portare brutte conseguenze anche per il futuro. Nel frattempo arrivano novità clamorose provenienti direttamente dalla Spagna, sono ritornate prepotentemente negli ultimi giorni le ...

Inter - perché Icardi non firma : tra la clausola e cosa cambierà con Marotta : ... ma da parte sua Marotta porterà il massimo appoggio a un sacrificio di Suning pur di blindare Icardi perché lo ritiene un centravanti straordinario e come pochi altri al mondo , voleva portarlo con ...

Inter - Icardi lancia un messaggio sui social dopo l’eliminazione dalla Champions : La delusione per essere stati eliminati dalla Champions League, soprattutto per come ciò è avvenuto, è sicuramente cocente per tutto l’ambiente Inter. Ciò che è necessario adesso, però, è la voglia di ripartire per cercare quantomeno di salvare il salvabile di questa stagione. dopo le lacrime di Wanda Nara sugli spalti del “Meazza” ecco il messaggio pieno d’orgoglio del capitano nerazzurro Mauro Icardi: ...

Orgoglio Icardi - "Amala e forza Inter" : ANSA, - MILANO, 12 DIC - C'è voglia di ripartire in casa Inter dopo l'eliminazione in Champions League. Le lacrime in tribuna a San Siro di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, hanno lasciato spazio ...

Champions - Icardi - c'è voglia di ripartire. E urla : "Amala - forza Inter" : Visualizza questo post su Instagram ??? #amala #forzaInter #MI9 ? Un post condiviso da Mauro Icardi - MI9 , @mauroIcardi, in data: Dic 12, 2018 at 5:44 PST L'uscita dalla Champions League è una ferita ...

Inter - il messaggio di Icardi dopo l'eliminazione : 'Amala' : l'eliminazione dalla Champions League continua a far male in casa Inter. I nerazzurri non sono andati oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Psv Eindhoven nella giornata di ieri, lo stesso risultato che ha ottenuto il Tottenham al Camp Nou contro il Barcellona. Le due squadrre erano a pari punti ma gli Spurs passano per il vantaggio negli scontri diretti, figlio della vittoria ottenuta due settimane fa a Wembley contro la squadra di Luciano ...

Inter - Icardi via destinazione Madrid? Le ultime : Inter Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di […] L'articolo Inter, Icardi via destinazione ...

Inter - Icardi : "C'è rabbia - meritavamo gli ottavi. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti" : rabbia - A fine gara, il capitano nerazzurro è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando con inevitabile delusione l'eliminazione dalla massima competizione europea per club: "Ovviamente c'è ...

Inter-PSV - Icardi stavolta non basta : Wanda Nara in lacrime a fine partita : Si tratta di un insieme che si muove in base a come va la palla, occorre far tutto tutti insieme" , ha ammesso Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport'. #Inter fuori dalla @ChampionsLeague e @...

Inter-Psv - Wanda Nara in lacrime dopo l’eliminazione nerazzurra : la moglie di Icardi si dispera sugli spalti [FOTO] : Inter-Psv, Wanda Nara scoppia in lacrime, delusa dopo il pareggio che ha di fatto eliminato i nerazzurri dalla Champions League Inter-Psv, Wanda Nara è stata ieri sera tra le più deluse dalla prestazione nerazzurra. La squadra del marito Mauro Icardi è stata fermata sul pari dal Psv a San Siro, venendo dunque eliminata dalla Champions League e retrocessa in Europa League. Wanda ha assistito sugli spalti all’incontro ed a fine partita ...