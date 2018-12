India | riso contaminato da sostanza tossica | 11 morti in tempio indù

Inghilterra - compra riso India no precotto al supermercato e trova un topo morto : Una vicenda a dir poco da voltastomaco arriva dall' Inghilterra . L'idea era di concedersi un pasto esotico praticamente pronto in tavola per una cena 'alternativa'. Un cittadino inglese, Richard Leech, ha compra to al supermercato [VIDEO] della nota catena 'Lidl' un pacco di riso indiano precotto da scaldare al microonde e mangiare. Voleva variare il solito menù con un piatto sfizioso e rispiarmiare a sé e a sua moglie l'incombenza del cucinare. ...

