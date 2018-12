Impronte digitali al Cardarelli

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il sensore di Impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget che verrà ...

'Così leggo i segreti nelle Impronte digitali per risolvere i cold case' : ... era il 2007, per la seconda volta avevo scelto di fare una nuova esperienza all'estero presso la Sheffield Hallam University, dove operava Malcom Clench , uno dei professori più quotati al mondo nel ...

DDL CONCRETEZZA/ Non bastano le Impronte digitali per migliorare il lavoro nella Pa - IlSussidiario.net : Con il ddl CONCRETEZZA si vuole combattere l'assenteismo con rilevazioni di dati biometrici. Ma questo non basta a migliorare la Pa

Pubblica amministrazione - primo sì del Senato al ddl concretezza. Impronte digitali per i controlli anti assenteismo : controlli più serrati, anche con le Impronte digitali, contro i furbetti del cartellino. Il ddl concretezza con le novità per le pubbliche amministrazioni e la lotta all’assenteismo ha ricevuto il primo ok in Parlamento con l’approvazione dell’Aula del Senato (138 sì, 94 no e nessun astenuto), dopo l’esame in commissione Lavoro e il via libera con alcune piccole modifiche. Resta confermato l’impianto del provvedimento, collegato alla ...

P.a. - c'è il primo via libera al ddl concretezza |Ok alle Impronte digitali per i dipendenti statali : A regime il provvedimento prevede la verifica delle presenze dei dipendenti pubblici con impronte e nuovi sistemi di videosorveglianza. Non tutti i senatori d'accordo.

P.a. - primo via libera al ddl concretezza |Ok a Impronte digitali per i dipendenti statali : A regime il provvedimento prevede la verifica delle presenze dei dipendenti pubblici attraverso impronte e nuovi sistemi di videosorveglianza. Ma non tutti i senatori sono d'accordo.

Statali - addio ai furbetti del cartellino : per il badge arrivano le Impronte digitali : Si stringe la morsa intorno ai ' furbetti del cartellino ' nella pubblica amministrazione: dopo il passaggio della gestione delle visite fiscali all'Inps con il calo consistente dei giorni di malattia ...

Impronte digitali false possono imitare quelle reali nei sistemi biometrici : Un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete neurale per generare Impronte digitali artificiali. Ecco tutti i dettagli L'articolo Impronte digitali false possono imitare quelle reali nei sistemi biometrici proviene da TuttoAndroid.

Impronte digitali : l’intelligenza artificiale è capace di falsificarle! : Le Impronte digitali sono sempre più usate per accertare l’identità di un individuo: per aprire le porte, per proteggere smartphone e computer, per autorizzare pagamenti. Grazie ai lettori di Impronte digitali ci sentiamo più al sicuro, ma forse non dovremmo. In una ricerca della New York University, infatti, è esposto un metodo per generale Impronte digitali false che ingannano i sensori biometrici. Il risultato è che i falsi hanno fatto ...

Fantinati (M5s) : "Contro i furbetti del Parlamento obbligo di rilevazione delle Impronte digitali anche in Aula" : I furbetti del cartellino sono ovunque, anche in Parlamento. E per arginare questo fenomeno Mattia Fantinati, sottosegretario pentastellato alla Pubblica amministrazione propone la sua ricetta: rendere obbligatoria la rilevazione delle impronte digitali anche per deputati e senatori. La sua idea - esposta in un'intervista a Repubblica - di non può essere nulla di più che una richiesta, un appello ai presidenti Roberto Fico ed ...

Fantinati (M5S) : “Prendiamo le Impronte digitali ai parlamentari - basta con pianisti e assenteisti” : Sulla falsa riga del Ddl Concretezza, il sottosegretario alla Pd, Mattia Fantinati, propone l'introduzione dei controlli biometrici per i parlamentari: "Il deposito delle impronte digitali è previsto da tempo, ma non è obbligatorio. Chi lavora viene pagato con i soldi degli italiani: dobbiamo vigilare su come vengono spesi. La stessa cosa dovrebbe valere però con i parlamentari”.Continua a leggere

Nubia X è ufficiale - con Snapdragon 845 - doppio schermo e doppio lettore di Impronte digitali : Il nuovo Nubia X, un flagship con Snapdragon 845, può contare su uno schermo AMOLED posteriore e due lettori di impronte digitali. L'articolo Nubia X è ufficiale, con Snapdragon 845, doppio schermo e doppio lettore di impronte digitali proviene da TuttoAndroid.

Decreto concretezza approvato : Impronte digitali anti-furbetto e nuovi assunzioni : Si profilano tempi duri per chi ha sposato la filosofia da furbetto del cartellino: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto concretezza annunciato il mese scorso da Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il provvedimento che prevede interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, collegato alla legge ...

Via libera del Cdm al decreto Concretezza : lotta ai furbetti con il controllo delle Impronte digitali : Via libera dal consiglio dei ministri al ddl "Concretezza". Il provvedimento prevede interventi per la Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo collegato alla legge di bilancio. Il disegno di legge approvato in via definitiva introduce, come previsto, un giro di vite contro l'assenteismo nel pubblico impiego, con controlli "biometrici dell'identità", che in pratica potranno essere fatti ...