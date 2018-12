Il Presidente Ghirelli sullo stadio di Carrara e la nuova idea

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro - ha scritto a Salvatore Caiata - Presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente del Potenza: “Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di Calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia. Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del Calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale. La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo ...

Lega Pro - il Presidente Ghirelli si complimenta con l’Entella : “Cuore, determinazione e tenacia è quanto ha messo in campo l’Entella nel derby con il Genoa in Coppa Italia ed è quello che si mette in campo nel campionato Serie C“. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è complimentato con l’Entella, capace di realizzare una grande impresa: il club di Serie C, infatti, ha eliminato ai sedicesimi di Coppa Italia i più quotati cugini del Genoa. “Complimenti al ...

Il Presidente della Lega Pro Ghirelli scrive al Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive in merito al Monopoli : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive in merito al Monopoli Calcio che si è dissociato da un episodio di tifo violento. “Cara Dott.ssa Stradiotto, ci tengo ad evidenziare un atto di straordinaria normalità della società Monopoli che si dissocia da un fatto vergognoso, di tifo violento, e si schiera a favore delle famiglie, dei bambini e dei tifosi. ...

Il Presidente Ghirelli incontra Valerio Bertotto. Il regalo della prima maglia da giocatore della Rappresentativa Serie C [FOTO] : Una visita che ripercorre le tappe del passato. E’ quella che ha fatto il tecnico Valerio Bertotto che è passato dalla sede della Lega Pro per un saluto al Presidente Francesco Ghirelli. Bertotto ha regalato al Presidente Ghirelli la sua prima maglia, la n.4, di quando esordì nella Rappresentativa Serie C nella stagione 1990-91 con Roberto Boninsegna come Selezionatore. L’ex difensore dell’Udinese militava allora nell’Alessandria. La ...

Ghirelli vede Presidente Comitato Etico : ANSA, - ROMA, 10 NOV - "Il ruolo del Comitato Etico e' motore continuo di salvaguardia dei caratteri di moralità, legalità dei club di Lega Pro". E' quanto sottolinea il presidente della Lega Pro ...

Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro) : “lavoriamo per riportare la gente allo stadio” : La Lega Pro imprime una accelerazione forte al percorso per la sicurezza negli stadi, solo così saranno messe le precondizioni per portare i tifosi a riempire “il vuoto o i vuoti” che ci sono negli stadi. Il Presidente Francesco Ghirelli ha incontrato, questa mattina, Daniela Stradiotto, Responsabile dell’Osservatorio per le Manifestazioni sportive e successivamente Franco Gabrielli, Capo della Polizia. “Ringrazio Daniela ...

Lega Pro - Francesco Ghirelli Presidente e l’attrice Cristiana Capotondi vice : “Stupirà tutti” : Francesco Ghirelli è stato eletto presidente Lega Pro. Al termine dell’assemblea ha conquistato la poltrona con 48 voti sui 56 presenti. I suoi vice saranno Cristiana Capotondi (con 39 voti), attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio ex calciatrice, e Jacopo Tognon (37 voti), avvocato e membro del Tas. L’Assemblea ha eletto anche i 6 nuovi consiglieri del Direttivo di Lega Pro: Gianfranco Andreoletti ...

